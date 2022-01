Artur Soboń gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Zobacz wideo

Łukasz Rogojsz porozmawia z Arturem Soboniem na temat Polskiego Ładu, drożyzny, a także sytuacji Rady Medycznej przy premierze po rezygnacji 13 z jej 17 członków. Poruszona zostanie również kwestia doniesień dotyczących nielegalnej inwigilacji, a także nadzwyczajnej komisji utworzonej w tej sprawie.

Przypomnijmy, w poniedziałek swoją działalność rozpoczęła senacka komisja ds. inwigilacji Pegasusem. Wówczas głos zabrali John Scott-Railton i dr Bill Marczak z The Citizen Lab na Uniwersytecie w Toronto. To właśnie ci eksperci stwierdzili wcześniej używanie systemu szpiegującego wobec senatora KO Krzysztofa Brejzy, mec. Romana Giertycha i prok. Ewy Wrzosek.

- Dzisiaj po raz pierwszy możemy potwierdzić w przestrzeni publicznej, że posiadamy dowody kryminalistyczne potwierdzające, że z urządzenia senatora Brejzy zostały ukradzione dane. Widzieliśmy dowody dotyczące dużej ilości danych, które związane są z różnymi ważnymi w życiu politycznym chwilami - powiedział Scott-Railton podczas posiedzenia komisji.

We wtorek z kolei podczas komisji przesłuchani zostali senator i były szef Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, doradca w Departamencie Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli Marek Bieńkowski oraz obecny prezes NIK Marian Banaś. Ten ostatni w czasie wystąpienia stwierdził, że on również mógł paść ofiarą nielegalnej inwigilacji. - Tak, uważam, że padłem ofiarą nielegalnej inwigilacji. Po raz pierwszy taka sytuacja miała miejsce w 2017 roku, kiedy podczas remontu mieszkania służby Krajowej Administracji Skarbowej zauważyły, że znajdują się tam kable, które służą do ewentualnego podsłuchu mojego mieszkania - powiedział.

- Drugi incydent miał miejsce w 2018 roku, kiedy to podjęto próbę włamania się do mojego prywatnego telefonu, by przejąć z niego wszystkie treści. Oczywiście ten telefon został całkowicie zniszczony, a moi informatycy z KAS stwierdzili w sposób jednoznaczny, że była to próba włamania się do mojego telefonu przez służby specjalne - dodał.

Marian Banaś zapowiedział także pilną kontrolę doraźną w zakresie nadzoru państwa nad służbami specjalnymi. - Osobiście uważam, że jako wicepremier ds. bezpieczeństwa pan Jarosław Kaczyński powinien na wezwanie kontrolerów stawić się w NIK i złożyć obszerne zeznania jako świadek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Powinien odpowiedzieć na pytania dotyczące nielegalnej masowej inwigilacji Polek i Polaków - podkreślił szef NIK.

