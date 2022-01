Jest zgoda sądu na przesłuchanie b. ochroniarza Beaty Szydło. "Ta okoliczność ma fundamentalne znaczenie"

Cały artykuł "Gazety Wyborczej" "Sąd przesłucha oficera BOR, który mówił 'Wyborczej', że kolumna wioząca Beatę Szydło jechała bez sygnałów dźwiękowych" przeczytasz TUTAJ>>>>.

Wniosek o przesłuchanie Piotra Piątka i innych ochroniarzy Beaty Szydło złożył Władysław Pociej, obrońca Sebastiana Kościelnika - informowała "Gazeta Wyborcza". We wtorek, jak podał dziennik, Sąd Okręgowy w Krakowie zgodził się, by przesłuchać byłego oficera BOR.

Sąd zgodził się na przesłuchanie b. ochroniarza Beaty Szydło. "Kluczowa okoliczność"

- Dobrze się stało, że sąd dopuścił zeznania b. funkcjonariusza BOR. Ta okoliczność ma fundamentalne znaczenie, bo pozwoli oprzeć orzeczenie sądu w sprawie mojego klienta na danych pewnych, a nie domniemaniu. Dla obrony to niezwykle istotne - powiedział dziennikowi mec. Pociej. Jak czytamy, według adwokata będzie to ważny dowód, że samochód rządowy nie miał sygnałów dźwiękowych. - A to kluczowa okoliczność dla tej sprawy - oceniał.

Dziennik informuje, że o przesłuchanie Piątka wystąpił też prokurator Rafał Babiński. Oskarżyciel wnosił też o przekazanie dokumentów dotyczących przebiegu służby byłego funkcjonariusza. Kolejny wniosek dotyczył przekazania sądowi całych nagrań wywiadów z Piątkiem, które przeprowadziły redakcje TVN i "Gazety Wyborczej".

Przesłuchanie Piątka ma się odbyć w kwietniu. Będzie utajnione.

"Wiedzieliśmy, że nie mamy włączonych sygnałów świetlnych"

W grudniu "Gazeta Wyborcza" opublikowała nowe ustalenia dotyczące wypadku Beaty Szydło, do którego doszło w 2017 roku w Oświęcimiu. Dziennik rozmawiał z Piotrem Piątkiem, byłym funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa (dawniej BOR), który od marca tego roku jest na emeryturze. Z jego relacji wynika, że w sprawie wypadku on i inni BOR-owcy składali fałszywe zeznania. Sam Piątek należał do grupy, która ochraniała Szydło, gdy doszło do wypadku.

- Mieliśmy włączone sygnały świetlne, było już ciemno, wjechaliśmy w miasto. Generalnie wszyscy wiedzieliśmy, że nie mamy włączonych sygnałów dźwiękowych. Dla nas to była rzecz oczywista - mówił dziennikowi.

Funkcjonariusz przyznał także m.in. w TVN24, że sam przedstawił nieprawdziwą wersję zdarzeń. - Tak, wiedzieliśmy, że mówimy nieprawdę, ale wtedy uważaliśmy, że dla całej naszej grupy to było lepsze rozwiązanie. Wyrzuty sumienia na pewno wtedy były i są do tej pory - mówił stacji.

Wypadek Beaty Szydło

Do wypadku z udziałem byłej premier doszło w lutym 2017 roku. Beata Szydło podróżowała wówczas w kolumnie rządowej, która zderzyła się z pojazdem marki seicento, prowadzonym przez Sebastiana Kościelnika. Kierowca przepuścił pierwszy samochód kolumny, po czym zaczął skręcać w lewo, uderzając w kolejne auto. W konsekwencji pojazd wjechał w drzewo. W wypadku poszkodowana została była premier, a także funkcjonariusz BOR. Sąd pierwszej instancji w Oświęcimiu na początku lipca ubiegłego roku orzekł, że to mężczyzna ponosi winę nieumyślnego spowodowania wypadku, jednak postępowanie zostało warunkowo umorzone na rok. Uznał również, że przepisy miał złamać również kierowca BOR. Sebastian Kościelnik został zobowiązany do zapłacenia na rzecz Beaty Szydło nawiązki w wysokości tysiąca złotych oraz funkcjonariusza BOR, którzy odnieśli obrażenia w trakcie wypadku. Zwolniono go natomiast z kosztów postępowania.

Od wyroku odwołała się zarówno obrona, jak i prokuratura. Proces toczy się w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

