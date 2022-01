Poseł Grzegorz Braun z Konfederacji 16 września 2021 roku będąc na mównicy sejmowej zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego słowami: "Będziesz pan wisiał". Sprawą zajęła się prokuratura oraz sejmowa komisji etyki.

Wojciech Andrusiewicz: Jest to skandaliczna decyzja, została przez nas zaskarżona

Decyzję Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie umorzenia sprawy skomentował we wtorek (18 stycznia) rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Uważam, że jest to skandaliczna decyzja, która nie powinna mieć miejsca. Po pierwsze, wydaje się, że z mównicy sejmowej można powiedzieć więcej niż przeciętnemu obywatelowi w tym kraju. Po drugie, pani prokurator w swoim uzasadnieniu, które przeczytałem, wydaje się usprawiedliwiać ten czyn, a nie go piętnować i penalizować - powiedział Wojciech Andrusiewicz.

I dodał: Mówimy tu o groźbie pozbawienia życia, w momencie, kiedy minister zdrowia jest nachodzony w domu przez antyszczepionkowców i pani prokurator nie widzi w tym nic złego. - Jest to skandaliczna decyzja, ona została przez nas zaskarżona - podkreślił.

Grzegorz Braun do Adama Niedzielskiego: "Będziesz pan wisiał". Prokuratura umorzyła sprawę

16 września 2021 r. po wystąpieniu ministra Adama Niedzielskiego dotyczącego sytuacji w systemie ochrony zdrowia na mównicę sejmową wszedł poseł Braun, który skrytykował działania rządu. Powiedział m.in.: - Niech nas Pan Bóg ma w swojej opiece, póki za tę dziedzinę aktywności naszego państwa odpowiada człowiek zajmujący miejsce w tej ławie, niestety nie ławie oskarżonych, a ławie rządowej.

A na koniec zwrócił się do szefa resortu zdrowia: - Będziesz pan wisiał!.

Po tych słowach został wykluczony z dalszych obrad Sejmu, a sprawą zajęła się komisji etyki oraz prokuratura.

Adam Niedzielski: To nie ten jeden epizod. Groźby pojawiały się na publicznych spotkaniach

- Już zeznawałem w prokuraturze. To nie jest ten jeden epizod, to są groźby, które pojawiały się na spotkaniach publicznych, gdzie pan poseł Braun nawoływał do publicznego aresztowania mnie, takiego obywatelskiego zatrzymania, co też jest próbą wywołania agresji wobec mnie - mówił minister Adam Niedzielski. I dodał: - Oczekuję, że prokuratura, żeby prowadzić postępowanie i weryfikować wszystkie tezy, będzie wnioskowała o uchylenie immunitetu. Mam nadzieję, że do tego dojdzie.

Jednak prokuratura zamknęła sprawę wypowiedzi Brauna. - Postanowieniem z dnia 31 grudnia 2021 r. dochodzenie w sprawie zostało umorzone wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz podczas rozmowy z serwisem RadioZET.pl.