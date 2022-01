Miał wystąpić na senackiej komisji ds. Pegasusa, jednak nie dotarł. Kim jest prof. Jerzy Kosiński?

Zobacz wideo Czym różni się użycie Pegasusa w Polsce? "Wielka intensywność ataków"

W poniedziałek prace rozpoczęła senacka komisja ds. inwigilacji Pegasusem. Wystąpili przed nią John Scott-Railton i dr Bill Marczak z The Citizen Lab na Uniwersytecie w Toronto - to właśnie ci eksperci stwierdzili wcześniej używanie systemu Pegasus wobec senatora KO Krzysztofa Brejzy, mec. Romana Giertycha i prok. Ewy Wrzosek.

Komisja zaplanowała także wysłuchanie prof. Jerzego Kosińskiego z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - Dyrektora Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa. Jednak dwie godziny przed rozpoczęciem posiedzenia ekspert miał poinformować, że rezygnuje z wystąpienia przed komisją z powodu rozmów z przełożonymi, którzy mieli mu to odradzać. - Ten incydent jest przejawem strachu przed wyjaśnieniami, które mają fundamentalne znaczenie dla oceny stanu praworządności i mamy nadzieję, że nieformalne wpływ na wszystkich naszych świadków nie będzie miał więcej miejsca - komentował na posiedzeniu komisji senator Sławomir Rybicki.

Kim jest ekspert, który zrezygnował z wystąpienia?

Jerzy Kosiński jest profesorem nadzwyczajnym Zakładu Systemów Bezpieczeństwa gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej, która nadzorowana jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Do 2018 pełnił służbę w policji, gdzie zajmował się cyberprzestępczością, dowodami cyfrowymi, białym wywiadem internetowym i naruszeniami własności intelektualnej w internecie. Organizował również konferencje na ten temat, a także ma na swoim koncie wiele publikacji i wystąpień. Prowadził też szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla służb innych krajów, m.in. Armenii, Chin i Mołdawii.

"Gazeta Wyborcza" dowiedziała się, że w poniedziałek prof. Jerzy Kosiński wziął wolne w pracy i był już w drodze na posiedzenie komisji senackiej. Według nieoficjalnych informacji miał wówczas odebrać kilka telefonów. - Dostał kilka telefonów z ultimatum, że jak weźmie udział w komisji, to wyleci z uczelni, a razem z nim rektor - powiedział informator "Wyborczej". - To świetny fachowiec, ale nieco naiwny i pozbawiony zmysłu politycznego. Nie przewidział, że jego zwierzchnicy w MON zrobią wszystko, aby nie dopuścić go do tej komisji - dodaje źródło "GW".

Podobne informacje w rozmowie z Onetem przekazał poseł PPS Andrzej Rozenek, który stwierdził, że ekspert miał zrezygnować z przyjazdu na komisję po telefonie do Akademii Marynarki Wojennej. Parlamentarzysta dodał, że "domyśla się, że dzwonił ktoś z resortu z Warszawy". - Moim zdaniem komisja powinna tę sprawę też wyjaśnić, kto uniemożliwia ekspertom uczestniczenie w pracach senackiej komisji. To nie jest jakaś przypadkowa komisja - dodał Rozenek.

