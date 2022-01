"Wprost": Barbara Nowak będzie kandydowała do Sejmu. "Szczepieniami zaczęła kampanię wyborczą"

Zobacz wideo Wyłączenie alarmu w domu za pomocą Pegasusa? Ekspert: Ja zacząłbym się niepokoić

Barbara Nowak - kurator oświaty z małopolski - po raz pierwszy zasłynęła w listopadzie ubiegłego roku, kiedy skomentowała spektakl "Dziady" wystawiany w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. "W mojej ocenie haniebne jest używanie dzieła wieszcza A. Mickiewicza dla celów politycznej walki współczesnej opozycji antyrządowej z polską racją stanu" - skomentowała wówczas na Twitterze. Po jej wpisie bilety wyprzedały się w błyskawicznym tempie.

Kurator nie dała o sobie zapomnieć. Głośno zrobiło się o niej na początku stycznia, kiedy na antenie Radia Zet przekazała informacje niezgodne z naukową wiedzą. Po tym incydencie wielu naciskało na MEiN, by zdecydowało o jej dymisji. Jednak Barbara Nowak wciąż jest w polityce. Co więcej, według informatora tygodnika "Wprost", małopolska kuratorka będzie kandydowała do Sejmu w 2023 roku. - Prezes Kaczyński jest przekonywany, że poglądy Nowak podziela większość naszych wyborców. Wypowiedziami na temat szczepień zaczęła kampanię wyborczą - stwierdził.

Nowak mówiła o łamaniu praw rodziców i rzucała danymi. Resort odpowiada

Barbara Nowak wypowiedziami na temat szczepień "weszła do polityki"

Barbara Nowak na antenie Radia Zet stwierdziła, że szczepienia przeciw COVID-19 są "medycznym eksperymentem", co jest niezgodne z naukową wiedzą. - Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem, by kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać - stwierdziła.

Jej słowa odbiły się szerokim echem i zostały skrytykowane przez wielu polityków i ekspertów. - Barbara Nowak powinna zostać zdymisjonowana kompletnie, totalnie i nie powinna się zajmować w ogóle medycyną, ponieważ nie ma o tym pojęcia - skomentował prof. Andrzej Horban, przewodniczący Rady Medycznej przy premierze.

Jednak z nieoficjalnych informacji wynika, że małopolska kuratorka nie poniesie żadnych konsekwencji, bo jak stwierdził anonimowy polityk, który rozmawiał z Wirtualną Polską, jej usunięcie mogłoby oznaczać dla PiS utratę najbardziej radykalnego elektoratu. - Oczywiście, że nie zgadzamy się z decyzją [o braku dymisji małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak - red.]. Polityka wygrywa ze zdrowym rozsądkiem i nauką - zwrócił uwagę prof. Robert Flisiak, jeden z trzynastu ekspertów, którzy niedawno zrezygnowali z doradzania rządowi ws. COVID-19.

