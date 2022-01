Drugi dzień komisji ds. Pegasusa. Były szef NIK powie wszystko, co wie. Banaś zwolnił go z tajemnicy

"Powiem nie tylko całą prawdę, ale także wszystko, co wiem, ponieważ obecny prezes NIK zwolnił mnie z tajemnicy kontrolerskiej w tej sprawie" - poinformował Krzysztof Kwiatkowski, były szef Najwyższej Izby Kontroli. Stawi się on we wtorek na senackiej komisji ds. inwigilacji Pegasusem.

5 Grzegorz Krzyżewski / Senat RP Otwórz galerię Na Gazeta.pl