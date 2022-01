Prokuratura umorzyła sprawę dot. wypowiedzi Brauna. Groził Niedzielskiemu słowami: "będziesz pan wisiał"

Do sytuacji doszło 16 września 2021 roku. Po wystąpieniu Adama Niedzielskiego dotyczącego sytuacji w systemie ochrony zdrowia, na mównicy pojawił się poseł Konfederacji, Grzegorz Braun. Po burzliwej wypowiedzi dotyczącej krytycznej sytuacji w kraju poseł odwrócił się do ministra zdrowia, wykrzykując słowa "Będziesz pan wisiał!".

Niech nas Pan Bóg ma w swojej opiece, póki za tę dziedzinę aktywności naszego państwa odpowiada człowiek zajmujący miejsce w tej ławie, niestety nie ławie oskarżonych, a ławie rządowej

- mówił wcześniej.

Po zaistniałej sytuacji Braun został wykluczony z dalszych obrad Sejmu. Sprawa trafiła do komisji etyki oraz do prokuratury. - Już zeznawałem w prokuraturze. To nie jest ten jeden epizod, to są groźby, które pojawiały się na spotkaniach publicznych, gdzie pan poseł Braun nawoływał do publicznego aresztowania mnie, takiego obywatelskiego zatrzymania, co też jest próbą wywołania agresji wobec mnie - mówił. - Oczekuję, że prokuratura, żeby prowadzić postępowanie i weryfikować wszystkie tezy, będzie wnioskowała o uchylenie immunitetu. Mam nadzieję, że do tego dojdzie - mówił później Niedzielski.

- Postanowieniem z dnia 31 grudnia 2021 r. dochodzenie w sprawie zostało umorzone wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz w rozmowie z portalem RadioZET.pl.

Wcześniej postępowanie przedłużano - wskazywano, że śledczy czekali na uprawomocnienie się uchwały sejmowej komisji etyki dotyczącej nagany dla Grzegorza Brauna. Z kolei dziennikarze dotarli do skargi na czynności prokuratury, którą wysłał minister Adam Niedzielski. "Niedzielski nie zgadzał się z działaniami śledczych i podnosił, że prokuratura ma wystarczające dowody, aby ukarać posła Konfederacji" - podaje radio ZET.

Adam Niedzielski nie odniósł się na razie do umorzenia sprawy.