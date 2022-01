Telefony z obelgami i groźbami z numerów dwójki posłów. Ktoś się pod nich podszył. "Nienaturalny głos"

"Kilka minut temu odebrałem telefon z groźbami oraz obelgami" - przekazał w poniedziałek na Twitterze poseł koła Polskie Sprawy Paweł Szramka. Jak dodał, "nieznajomy głos, dzwoniący z numeru Pauliny Matysiak zadzwonił dwa razy".

"Koleżanka posłanka nic o tym nie wiedziała. Po chwili z mojego numeru wykonany został podobny manewr w jej stronę" - przekazał parlamentarzysta w mediach społecznościowych.

Posłanka Lewicy Razem Paulina Matysiak potwierdziła w rozmowie z Gazeta.pl, że taka sytuacja miała miejsce. Zaznaczyła jednak, że szczegółowych komentarzy będzie udzielać najwcześniej wieczorem, już po zgłoszeniu sprawy na komisariacie policji.

Paweł Szramka: To był nienaturalny, kobiecy głos

- Już dzień wcześniej dostałem telefon od pani poseł, ale go nie odebrałem. Skontaktowałem się z nią w poniedziałek do południa, chcąc się dowiedzieć, w jakiej sprawie dzwoniła. Usłyszałem, że nie dzwoniła, dlatego zażartowaliśmy sobie, że Pegasus już działa - przekazał w rozmowie z Gazeta.pl poseł Paweł Szramka.

Jak dodał, w poniedziałek krótko po godz. 18 otrzymał kolejny telefon z numeru posłanki Razem.

- To był kobiecy głos, ale nienaturalny, coś w rodzaju syntezatora mowy. Na pewno nie był to głos Pauliny Matysiak. Padały bardzo obelżywe słowa. Rozłączyłem się, za chwilę był drugi telefon z tego numeru, już z groźbą pozbawienia życia. Zadzwoniłem do pani poseł, oczywiście o niczym nie wiedziała. Zgłosiłem sprawę do ABW - dodał Paweł Szramka.

Jak poinformował nas parlamentarzysta, niedługo potem Paulina Matysiak poinformowała go, że otrzymała podobny telefon z numeru Szramki.

Tak okradają oszuści. Co to jest "spoofing"? "Doszliśmy do ściany"

"Prawdopodobnie kolejny przypadek spoofingu. Prosimy o zgłoszenie sprawy na Policję lub do CERT Polska" - skomentował na Twitterze sekretarz stanu w KPRM Janusz Cieszyński.

Cieszyński dodał, że "cyberprzestępcy próbują wykorzystać spoofing do podsycania politycznych sporów". "Słuchajmy głosu ekspertów i nie dajmy się rozegrać - każda poszkodowana osoba może liczyć na profesjonalne wsparcie państwowych instytucji" - zapewnił.

Spoofing to oszustwo polegające na podszyciu się m.in. pod cudzy numer telefonu. Nie jest do tego konieczne włamanie się na czyjeś urządzenie. Przestępcy korzystają w tym celu z dostępnych w sieci usług.