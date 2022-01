Jarosław Kaczyński z kolejną biografią. "Można traktować jak dzieło sztuki"

Dziennikarz Mariusz Szczygieł udostępnił na Instagramie zdjęcia biografii Jarosława Kaczyńskiego. Reportażysta zaznaczył, że być może już niebawem książka o prezesie Prawa i Sprawiedliwości dotrze do pierwszych czytelników.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy kwestia obowiązkowych szczepień zyska poparcie w Parlamencie? Pytamy wicemarszałka Kamińskiego

Kolejna biografia o Jarosławie Kaczyńskim. Mariusz Szczygieł pokazał pierwsze zdjęcia książki

"Każdy egzemplarz jest malowany ręcznie, także kartka z podziękowaniami dla tego, kto książkę zamawia. - Kiedy projektowałem okładkę to starałem się aby to nie był stronniczy symbol - tłumaczy wydawca. Każdy otrzymuje więc swój indywidualny egzemplarz. A teraz czas na prawdę - kilkoro z Was dobrze odczytało mój post między wierszami" - napisał na wstępie wpisu Mariusz Szczygieł.

"Rozdział 'Dobre intencje' to puste strony, 'Demokracja' - puste strony, 'Kobiety' - puste strony. To, moim zdaniem, najlepsza charakterystyka tych aspektów u Jarosława Kaczyńskiego. Można wydawnictwo potraktować jak dzieło sztuki (nawiązuje do różnych awangardowych poczynań). Można jako notes. Można jako znak czasu. Można jako inwestycję, którą spieniężycie na starość w antykwariacie" - czytamy dalej.

Zysk ze sprzedaży książki-notesu zostanie przekazany na Fundację Centrum Praw Kobiet. Autorem publikacji jest 27-letni Jarek, który wydrukował biografię prezesa PiS z własnych oszczędności. - Nie chciałem zbijać na tym żadnego kapitału, ani popularności. Nie ma mnie na froncie okładki, ani na grzebiecie. Jedynie na czym mi zależy to żeby te wszystkie osoby które otrzymają egzemplarz nie były rozczarowane, żeby można było wesprzeć Centrum Praw Kobiet i żeby trochę ludziom rozświetlić dzień takim żartem - dodaje autor książki, cytowany przez dziennikarza.

Książka sprzedawana jest tylko za pośrednictwem Allegro. Osoby, które nie zrozumieją żartu, mogą liczyć więc na darmowy zwrot. "Dodruk będzie na początku lutego na Allegro a przedsprzedaż trwa na dobreintencje.com" - czytamy dalej we wpisie.

Aktor przekazał 100 tys. zł. dla Centrum Praw Kobiet