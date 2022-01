"Wielka mobilizacja w PiS" przed mszą za matkę Kaczyńskiego. Nieoficjalnie: Pojadą aż dwie ekipy TVP

Zobacz wideo Fuzja Orlenu z Lotosem. Kowal: Lech Kaczyński nie wytrzymałby tego, co oni robią

Co roku w połowie stycznia w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Starachowicach odbywa się msza w intencji Jadwigi Kaczyńskiej. Nabożeństwo ma się odbyć również w najbliższą niedzielę, a weźmie w nim udział Jarosław Kaczyński.

REKLAMA

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Znamy alarmującą opinię nt. księdza Jana W. "Dopuszczał się recydywy"

Nieoficjalnie: TVP wysyła na miejsce dwie ekipy

To duże wydarzenie dla lokalnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Onet pisze nawet o "wielkiej mobilizacji w szeregach PiS". W kościele prezesowi partii towarzyszą zwykle m.in. szef świętokrzyskich struktur PiS Krzysztof Lipiec, wiceministerka sportu Anna Krupka czy wojewoda Zbigniew Koniusz, a także najważniejsi politycy z centrali partii.

- Już od 9 lat jest tak, że przyjeżdża nasz przyjaciel, pan premier Jarosław Kaczyński. To dla nas wielki zaszczyt, że każdego roku możemy się spotkać z panem premierem, aby uczcić pamięć jego matki. Przekaz, który Jarosław Kaczyński czyni co roku do mieszkańców Starachowic, dla nas jest bardzo ważny. Pewnie będzie tak też w tym roku. Cieszę się, że to spotkanie przyjaciół będzie znów miało miejsce - powiedział we wtorek na antenie Polskiego Radia Kielce poseł Krzysztof Lipiec.

Z nieoficjalnych informacji Onetu wynika, że wizytę Jarosława Kaczyńskiego, mimo iż jest ona w pełni prywatna, pokaże TVP. "Z kieleckiego oddziału TVP3 do Starachowic mogą pojechać dwie ekipy - jedna realizatorska z trzema kamerami, a druga typowo reporterska, czyli złożona z dziennikarza i operatora kamery" - zaznacza portal, dodając, że w tym roku prezes PiS po raz kolejny wygłosi przemówienie, które będzie odnosiło się do obecnej sytuacji politycznej w kraju. Rok temu mówił m.in. o atakach na Kościół oraz aferze Amber Gold.

Kaczyński przemówił w kościele po mszy w rocznicę śmierci matki