Rząd chce walczyć z oszustwami SMS-owymi. Operatorzy sieci mieliby skanować wiadomości

Phishing i spoofing to oszustwa, które polegają na podszywaniu się pod inną osobę, firmę lub instytucję w celu wyłudzenia wrażliwych danych - np. haseł logowania, danych kart płatniczych czy konta bankowego. Czym różni się phishing od spoofingu? W pierwszym przypadku chodzi tylko o kradzież informacji, w drugim - ofiara zostaje dodatkowo zachęcona do kliknięcia np. w link przekierowujący, który pozwala zainstalować na urządzeniu szkodliwe oprogramowanie. Tego typu oszustwa to bardzo częste zjawisko, o którym alarmowaliśmy wielokrotnie, m.in. TUTAJ.

Operatorzy mieliby wyłapywać sformułowania, jakimi często posługują się oszuści

Rząd planuje walkę z nasilającymi się w ostatnich miesiącach zjawiskami phishingu i spoofingu. Jak podaje RMF 24, w poniedziałek minister ds. cyfryzacji w Kancelarii Premiera ma przedstawić założenia nowej ustawy w tej sprawie. "Rząd chce nakłonić operatorów telefonii komórkowej, by przygotowali narzędzia do wyłapywania podejrzanych treści w SMS-ach, które otrzymujemy" - czytamy na stronie stacji.

System miałby wyłapywać konkretne sformułowania w SMS-ach, co do których można mieć wątpliwości np. o konieczności dopłaty do przesyłki albo zapłaty zaległej faktury czy żądanie zalogowania się na jakiejś stronie. - Chcemy, żeby operatorzy telekomunikacyjni - dysponując środkami technicznymi i kompletem informacji - wsparli działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w tym obszarze - powiedział pełnomocnik ds. cyfryzacji w Kancelarii Premiera Janusz Cieszyński w rozmowie z RMF 24.

Jest też pomysł blokowania SMS-ów pochodzących np. z bramek internetowych, które pozwalają oszustom rozsyłać wiadomości do tysięcy osób jednocześnie. Jak informuje strona, trwa dyskusja na temat tego, czy każdy z nas miałby prosić operatora, by nie otrzymywać tego typu wiadomości, czy też zaszłaby konieczność wyrażenia zgody na ich otrzymywanie.