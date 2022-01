"Premier podziękował za współpracę odchodzącym członkom Rady, w tym szczególnie za przygotowanie założeń Narodowego Programu Szczepień. Rezygnujący z funkcji doradcy zadeklarowali jednocześnie gotowość do pozostawania w stałym kontakcie z rządem, ale w innej formule niż dotychczas" - poinformowało w piątek Centrum Informacyjne Rządu. To reakcja na rezygnację 13 z 17 członków Rady Medycznej, do której doszło przed weekendem.

