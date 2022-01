Sejm w czwartek przyjął nowelizację prawa oświatowego, zwiększającą uprawnienia kuratorów. Za głosowało 227 posłów, przeciw było 214, nikt nie wstrzymał się od głosu. Posłowie odrzucili wniosek opozycji o odrzucenie ustawy w całości oraz wszystkie poprawki zaproponowane przez opozycję.

W myśl nowych przepisów dyrektor szkoły będzie musiał mieć zgodę kuratora na organizację dodatkowych zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia czy organizacje. Udział ucznia w takich zajęciach będzie wymagał pisemnej zgody rodziców.

Nowe przepisy zakładają także, że jeżeli dyrektor szkoły nie wykona zaleceń kuratorium, kurator będzie mógł wezwać go do wyjaśnień. Jeżeli to nie poskutkuje, kurator może wnioskować do samorządu o zwolnienie dyrektora szkoły bez wypowiedzenia.

- Chcemy, żeby kurator oświaty, który od wielu lat w Polsce jest organem nadzoru pedagogicznego, miał również dostęp do treści, które chcą przekazywać w szkołach organizacje pozarządowe - mówił w czwartek rano w radiowej Jedynce minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

"Lex Czarnek" przegłosowane. "Bardzo zły dzień dla polskiej edukacji"

"Mimo ogromnej mobilizacji społecznej "Lex Czarnek" przyjęta przez Sejm. To koniec demokratycznej i wolnej szkoły! Teraz wszytko w rękach niezależnych nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów! Nie dajmy zniewolić polskiej szkoły" - napisał na Twitterze poseł PO Piotr Borys.

"Ustawa, która sprawi, że antyszczepionkowcy tacy jak Barbara Nowak będą decydować o wszystkim co się dzieje w polskich szkołach. Celem tej ustawy jest formowanie młodych Polaków na podobieństwo Ministra Czarnka" - skomentował rzecznik koła parlamentarnego Porozumienia Jan Strzeżek.

"Teraz zostaje leżenie krzyżem w szkole. Współczuję dyrektorom szkół, nauczycielom, a najbardziej dzieciom i ich rodzicom. Indoktrynacja prowadzona przez fanatyków wkracza do szkół oknami i drzwiami!" - napisała w mediach społecznościowych posłanka Lewicy Monika Falej.

"Posłowie PiS biją brawo. Bo uchwalili Lex Czarnek. Kurator - prokurator, Nauka - ideologia, Szkoła - kruchta. Lewica oczywiście głosowała PRZECIW! Uczniowie! Uczennice! Nauczyciele! Ten koszmar się kiedyś skończy!" - skomentował poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.

"Właśnie PiS przeforsował "Lex Czarnek", czyli zamianę urzędów kuratorów na urzędy cenzorów. To, co się dzieje w tych brunatno-czerwonych umysłach, staje się coraz dalsze od polskiej tradycji i naszej kultury" - stwierdził poseł PO Rafał Grupiński.

"Głos kurator Nowak, jakby nie był durny i groźny dla zdrowia i życia, jest dla posłów PiS ważniejszy niż głos uczniów, rodziców, nauczycieli" - oceniła posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

"Przyjdzie czas gdy bez mrugnięcia okiem uchylimy Lex Czarnek. Obiecuję" - zapowiedział poseł PO Michał Krawczyk.

"To bardzo zły dzień dla polskiej edukacji, uczniów, nauczycieli i rodziców. Nadchodzą mroczne czasy "kuratorek Nowak" w każdym województwie. Demokratyczna większość w Senacie odrzuci tę złą ustawę. Walka o wolną szkołę trwa!" - napisała posłanka Zielonych Małgorzata Tracz.

"Przepisy wchodzą w życie głosami PiS, Porozumienia (tak, tak, to ci od Gowina) oraz „postaci" typu Kukiz i Mejza" - napisała posłanka Barbara Nowacka.