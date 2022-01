"Lex Czarnek" przyjęte przez Sejm. Ustawę poparło 227 posłów

"Lex Czarnek" poparło 227 posłów, przeciwko zagłosowało 214 parlamentarzystów. 19 nie brało udziału w głosowaniu.

Za nowelizacją zagłosowało 219 posłów klubu PiS, czterech posłów Porozumienia, dwóch posłów Kukiz'15 i dwóch posłów niezrzeszonych (Łukasz Mejza i Zbigniew Ajchler).

Nowelizacja prawa oświatowego zakłada między innymi, że dyrektor szkoły będzie musiał mieć zgodę kuratora na organizację dodatkowych zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia czy organizacje. Udział ucznia w takich zajęciach będzie wymagał pisemnej zgody rodziców.

Nowe przepisy zakładają ponadto, że jeżeli dyrektor szkoły nie wykona zaleceń kuratorium, kurator będzie mógł wezwać go do złożenia wyjaśnień. Jeżeli to nie poskutkuje, kurator może wnioskować do samorządu o zwolnienie dyrektora szkoły bez wypowiedzenia.

- Chcemy, żeby kurator oświaty, który od wielu lat w Polsce jest organem nadzoru pedagogicznego, miał również dostęp do treści, które chcą przekazywać w szkołach organizacje pozarządowe - mówił w środę w radiowej Jedynce minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

"Lex Czarnek" przegłosowane. "Oddajecie władzę kuratorowi"

Propozycjom zmian w prawie oświatowym sprzeciwiała się opozycja.

- O jakiej szkole dwudziestego pierwszego wieku mówicie, skoro chcecie pozbawić uczniów możliwości uczenia się samodzielnego myślenia, umiejętności podejmowania decyzji. Chcecie, by decydowali rodzice, ale tak naprawdę oddajecie władzę kuratorowi, który jest przedstawicielem rządu - wskazywała w środę podczas posiedzenia połączonych komisji edukacji i nauki oraz obrony narodowej posłanka KO Barbara Dolniak.

"Lex Czarnek" i kłótnia w Sejmie. "Nie chciałbym mieć pana na sumieniu"

- Projekt ogranicza autonomię szkół, dyrektorów, nauczycieli i nauczycielek. Marginalizuje rolę rodziców. Pozbawia uczniów możliwości korzystania ze wsparcia i doświadczenia organizacji pozarządowych. Podporządkowuje szkoły oraz proces kształcenia kuratorom oświaty. Ogranicza rolę samorządów jako organów prowadzących szkoły i przedszkola - wyliczał na początku stycznia w Sejmie Marcin Kulasek z Lewicy.