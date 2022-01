Ustawa o weryfikacji szczepień. Rzecznik rządu: Dyscypliny nie będzie, to sprawa światopoglądowa

Propozycja ustawy autorstwa posłów PiS umożliwia pracodawcom wymaganie od zatrudnionych negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Testowaniu, które w myśl projektu miałoby być bezpłatne, nie podlegaliby zaszczepieni lub ozdrowieńcy z COVID-19. Odmowa okazania ujemnego testu czy dowodów zaszczepienia bądź przechorowania wiązałaby się z możliwością delegowania do innego miejsca pracy lub do innego rodzaju pracy, ale bez uszczerbku na wynagrodzeniu.

Na bieżącym posiedzeniu Sejmu posłowie nie zajmą się jednak projektem dotyczącym weryfikacji szczepień przez pracodawców. Według wiceministra zdrowia Waldemara Kraski chodzi o poprawkę posłanki Anny Marii Siarkowskiej, by zwolnić ze szczepienia osoby, które mają wysoki poziom przeciwciał.

Piotr Müller: To ustawa światopoglądowa

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że w Zjednoczonej Prawicy nie będzie dyscypliny partyjnej podczas głosowania nad ustawą, ale jego zdaniem "przytłaczająca większość klubu poprze projekt".

Rzecznik rządu wyjaśniał, że w niektórych sprawach w PiS nie ma dyscypliny, np. "w sprawie ustawy pani Godek w sprawie aborcji".

Gdy prowadzący rozmowę stwierdził, że ustawa o zakazie aborcji [nie jest to ustawa autorstwa Godek, a fundacji Życie i Rodzina, do której Godek kiedyś należała - red.] to "ustawa światopoglądowa", rzecznik odparł:

To jest ustawa w tym sensie światopoglądowa, że wprowadza pewien wymóg zachowania się obywateli w sprawie, która budzi duże kontrowersje. Ja osobiście ją poprę. Ja, jako Piotr Müller, jako poseł na Sejm RP ją poprę.

- Was strach przed antyszczepionkowcami paraliżuje - skwitował dziennikarz.

Prawie 500 zgonów dziennie, rząd spotyka się z antyszczepionkowcami

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, minionej doby zanotowano 16 tysięcy 878 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 481 osób - 138 z powodu Covid-19, a 343 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi chorobami. 9 tysięcy 876 osób uznano za ozdrowieńców.

Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwach: mazowieckim - 2 tysiące 909, małopolskim - 2 tysiące 507 i śląskim - 2 tysiące 46.

Do tej pory testy laboratoryjne wykazały w Polsce 4 miliony 265 tysięcy 433 zakażenia koronawirusem. Łączna liczba zgonów to 101 tysięcy 419. W sumie wyzdrowiało 3 miliony 751 tysięcy 459 osób, u których wcześniej potwierdzono zakażenie koronawirusem.

We wtorek grupa posłów klubu PiS, która sprzeciwia się obostrzeniom sanitarnym, spotkała się w KPRM z Jarosławem Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim i Ryszardem Terleckim.