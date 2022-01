O tym, że ugrupowanie Kukiz'15 ma gotowy wniosek w sprawie powołania komisji śledczej w sprawie podsłuchów, wiadomo od zeszłego tygodnia. Paweł Kukiz zaznaczył wówczas, że chce rozmawiać na ten temat ze wszystkimi opcjami politycznymi. Komisja miałaby zająć się bowiem sprawami od 2007 do 2021 roku.

Paweł Kukiz zbiera podpisy ws. komisji śledczej i podsłuchów

- Jak tylko będziemy mieć wszystkie podpisy, to składamy projekt. Mam nadzieję, że na kolejnym posiedzeniu Sejmu będzie głosowany ten wniosek - powiedział Paweł Kukiz cytowany przez PAP. Jak dodał, z częścią liderów polityk widział się na żywo lub rozmawiał telefonicznie.

Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że rozmawiał już na ten temat z Kukizem. W ocenie szefa PSL warto "powalczyć" o powołanie komisji i nie ważne jest to, czy będzie ona w formie zaproponowanej przez Platformę Obywatelską czy Kukiz'15. - Myślę, że ona się sprowadza do jednego, do wyjaśnienia sprawy z Pegasusem i żeby to nam nie umknęło, żeby nie było rozmyte w kilkunastu latach badania, ale ja jestem otwarty - powiedział Kosiniak-Kamysz.

"Podłożono ładunki wybuchowe". SMS-y rozesłano z telefonu Doroty Brejzy

Z informacji PAP wynika, że odbyły się też rozmowy na ten temat z liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem. Nieoficjalnie wiadomo, że piątka posłów składająca się na to ugrupowanie, ma podpisać się pod wnioskiem Pawła Kukiza. Przewodniczący koła Porozumienie Michał Wypij podkreślił, że politycy podpiszą się pod każdym projektem w sprawie komisji śledczej. Wstępne poparcie Kukiz miał uzyskać także od Konfederacji oraz koła Polskie Sprawy.

Wniosku nie poprze raczej Lewica, Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość

W sprawie ma wahać się Polska 2050 - chodzi o przedział dat, jakimi miałaby zająć się komisja. Lewica deklaruje poparcie dla powstania komisji ws. podsłuchów, jednak posłowie nie będą się podpisywali pod projektem Kukiza.

Krytycznie o wspomnianym wniosku wypowiedziała się także Platforma Obywatelska. - To jest słaby pomysł, bo problem jest dzisiaj z kontrolą operacyjną i z nadużywaniem uprawnień przez służby i brakiem jakiekolwiek kontroli parlamentarnej nad służbami, a nie problem 2007 czy 2010 roku. Uważam, że Kukiz, jak zwykle, chce w tej sprawie pomóc PiS-owi, zaciemniając sprawę - powiedział PAP poseł Robert Kropiwnicki.

Z informacji agencji wynika, że poparciem wniosku Kukiz'15 nie jest zainteresowane też Prawo i Sprawiedliwość.

