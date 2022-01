Czarnek za depresję uczniów wini opozycję. "Woda z mózgu". Psycholożka: Te słowa nigdy nie powinny paść

Minister edukacji Przemysław Czarnek stwierdził w środę, że jednym z powodów depresji uczniów w szkołach jest "robienie wody z mózgu" przez działaczy opozycji. - Zadaję sobie pytanie, jak minister edukacji i nauki, osoba, która powinna stać na straży dobrostanu osób młodych, może wypowiedzieć się w taki sposób? - zastanawia się psycholożka Barbara Piwek. - Prowadzę centrum psychoterapii, do którego codziennie zgłasza się co najmniej jeden rodzic ze swoim dzieckiem i brakuje nam miejsc w terapii. To jest realny problem - stwierdza z kolei psycholożka i psychoterapeutka Edyta Serwatka.

4 Fot. Dominik Łowicki/Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl