Barbara Nowak dostała reprymendę. A miała chrapkę, by być "wice" w rządzie PiS

- Barbara Nowak? Ależ ona ma niewyparzony język. Wali pałką tak, żeby było wokół niej głośno - mówi jeden z istotniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. I denerwuje się, że gra tym na siebie, a nie na PiS.

Tylko dwa przykłady.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim stworzono uczelnianą ankietę. Jej celem było zdiagnozowanie bezpieczeństwa i równego traktowania. Ankietowani na pytanie o płeć mogli zaznaczyć jedną z opcji: kobieta, mężczyzna, transkobieta, transmężczyzna, niebinarna lub "nie chcę odpowiadać na to pytanie". Nowak komentowała oburzona: "Szok! Uniwersytet Jagielloński zamienia się w agencję towarzyską! Przygotowuje ofertę wg płci kulturowych. Pierwsza polska wyższa uczelnia, z historią od 1364 r. stosuje segregację studentów po neomarksistowsku".

Drugi, najnowszy przykład. Nowak nazwała szczepienia przeciwko COVID-19 "eksperymentem". Po fali oburzenia i pod presją PiS oświadczyła - już zgodnie z prawdą - że nie wie, co mówi. "Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki" - podkreśliła, ratując posadę.

Za słowa o "eksperymencie" była blisko dymisji. Wstawił się za nią u prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego szef klubu PiS wicemarszałek Ryszard Terlecki.

W szeregach PiS wcale nie ma entuzjazmu wobec Nowak. Kolejny rozmówca z PiS: - Terlecki jest bardzo krytyczny wobec działań wypaczających politykę rządu. A tu uznał, że wypowiedź Barbary Nowak nie może prowadzić do jej dymisji. Czasem jego współpracownicy nadużywają jego dobrego serca.

W ślad za tym, że to Terlecki bronił Nowak, i przez niegdysiejsze bardzo ciepłe słowa kuratorki o wicemarszałku, zrodziły się - dobiegające także do uszu naszych rozmówców z PiS - plotki o tym, że relacje ich są więcej niż towarzyskie. W PiS słyszymy jednak, że są one nieprawdziwe, a rozsiewane przez wilki, a nie ludzi. Faktem jednak jest, że Nowak i Terlecki są zaprzyjaźnieni.

Rozmówca z PiS zwraca też uwagę:

Terlecki broniąc Nowak, broni swoich wpływów w Krakowie. Jemu ponadto politycznie odpowiada takie twarde stanowisko, jak w innych sprawach zajmuje Barbara Nowak.

Nowak usłyszała jednak reprymendy - najpierw od ministra edukacji Przemysława Czarnka i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Stawiła się potem także na dyscyplinującej rozmowie u wojewody małopolskiego Łukasza Kmity.

Dr Joanna Paździo, rzeczniczka prasowa wojewody małopolskiego: - Spotkanie z panią kurator odbyło się dzisiaj. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita - w obecności wicewojewody małopolskiego Ryszarda Pagacza nadzorującego Małopolskie Kuratorium Oświaty - przekazał pani kurator oczekiwania związane z realizacją celów polityki państwa polskiego i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w czasie epidemii.

Rozmówca z PiS: - Nowak usłyszała oczekiwania ministra edukacji i wojewody, by trzymała się polityki rządu, więc jeśli chce być kuratorem, to nie ma innego wyjścia, jak dostosować się do tej polityki.

Zatem Nowak - wcześniej tak sceptyczna wobec szczepionek - ma teraz być wyczulona na przestrzeganie obostrzeń i promowanie szczepień.

Stanowisko jednak ocaliła dzięki protektorom, wycofaniu się ze swoich słów i kalkulacji Nowogrodzkiej, że jej odwołanie będzie trudne do przełknięcia dla części wyborców PiS.

Rozmówca PiS:

Nowak ma teraz poskromić swoją aktywność w mediach. Jej występy medialne nam jako całemu PiS-owi przecież szkodzą.

Nowak wywołała większą złość w Ministerstwie Zdrowia niż w resorcie edukacji. O ile w MEN ma bliskiego sobie ministra Przemysława Czarnka - ten ją publicznie skrytykował, ale jednocześnie zakulisowo bronił przed dymisją - to w MZ Adam Niedzielski publicznie stwierdził, że zdradza ona "oznaki braku rozumu". - No i nie ma się co dziwić. Człowiek zajmuje się całymi dniami promowaniem szczepień, a tu Nowak wyskakuje i mówi, że to są eksperymenty - denerwuje się jeden z polityków PiS.

Barbara Nowak - jak wynika z informacji na stronie internetowej PiS - należy do władz partii. Znajduje się bowiem w Radzie Politycznej PiS wybranej przez VI Kongres PiS dnia 3 lipca 2021 r.

W PiS istnieje zresztą powszechne przekonanie, że Nowak ma ambicje polityczne, a fotel kuratorki czy zasiadanie w Radzie Politycznej to dla niej mało. I nie chodzi jedynie o start w przyszłych wyborach do Sejmu. Jak słyszymy w PiS, Barbara Nowak miała aspirację, żeby zostać panią wiceminister w resorcie edukacji. - I była już na drodze, żeby tym wiceministrem zostać, ale przez jej wypowiedź o eksperymentach się to oddaliło.

Teraz Barbara Nowak w wiceministerialnym fotelu to faktycznie byłby eksperyment.