Posłanka PiS grzmiała: "Nieprawda, pan kłamie!". Okazało się, że sama kłamała

- Nigdy nie powiedział, że to na stałe! Powiedział, że jak budżet państwa będzie w stanie i finanse państwa na to pozwolą, to co roku będą te czternastki - oburzała się posłanka PiS Iwona Arent na antenie Polsat News. Rozmowa dotyczyły 14. emerytury i tego, czy prezes Jarosław Kaczyński zapewniał emerytów, że będzie to stałe świadczenie.

Obecny w studio rzecznik PSL Miłosz Motyk próbował przekonać posłankę, że Kaczyński złożył taką obietnicę.

Nieprawda, ale pan kłamie! No i po co pan kłamie? Ale pan kłamie, no! Pan kłamie! Proszę sprawdzić to. Niech pan to sprawdzi

- grzmiała Arent. Posłanka nie uwierzyła w cytat odczytany przez Motykę, więc wyświetlono fragment spotkania wyborczego PiS w Płocku z 2019 roku. Prezes PiS mówił tam: - Ja chcę jeszcze raz zapewnić, bo jest taka propaganda, która próbuje wprowadzić wśród emerytów niepewność. W przyszłym roku będzie 13 emerytura. Chcę to bardzo mocno podkreślić - to jest i będzie. Ale w kolejnym roku - i też już na stałe - będzie 14. emerytura.

"I teraz dam komentarz"

Posłanka ad hoc stwierdziła, że "teraz da komentarz". - Proszę zobaczyć - 27 września 2019 rok. Nikt wtedy jeszcze nawet nie myślał o tym, że będzie pandemia - rzuciła.

- Ale powiedział tak prezes Kaczyński czy nie? - dopytywano. - Ale proszę zobaczyć, który to jest rok! - denerwowała się Arent.

"14. emerytura z założenia miała być jednorazowa"

- O ile mi wiadomo, to czternastki nie będzie w tym roku - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński w TVP Info w weekend. W sukurs pospieszył mu rzecznik rządu Piotr Müller, który tłumaczył, że "14. emerytura z założenia miała być jednorazowa".

"Na stałe w system wpisana jest 13. emerytura. Podobnie jak obniżony wiek emerytalny. Teraz wyższa emerytura po obniżce podatków w ramach #PolskiŁad. Od marca waloryzacja" - napisał rzecznik na Twitterze.