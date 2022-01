Prof. Horban o Barbarze Nowak: Powinna zostać zdymisjonowana kompletnie, totalnie

Małopolska kuratorka oświaty Barbara Nowak stwierdziła w piątek w Radiu ZET, że jest przeciwna wprowadzaniu obowiązkowych szczepień dla nauczycieli.

- Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem, by kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać - stwierdziła, dodając, że "zwłaszcza, jeśli mówimy o szczepionkach, których konsekwencje, konsekwencje tego eksperymentu, nie są do końca stwierdzone".

Wypowiedź Barbary Nowak skrytykowali do tej pory m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

W poniedziałek Ryszard Terlecki poinformował, że dymisji Barbary Nowak nie będzie. - Kurator niefortunnie się wypowiedziała, ale nie uważamy, że to powód do odwołania - stwierdził wicemarszałek Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości.

Prof. Horban: Barbara Nowak powinna zostać zdymisjonowana kompletnie

W środę do sprawy odniósł się prof. Andrzej Horban, przewodniczący Rady Medycznej przy premierze. - Barbara Nowak powinna zostać zdymisjonowana kompletnie, totalnie i nie powinna się zajmować w ogóle medycyną, ponieważ nie ma o tym pojęcia. Ale w Polsce jest to nagminne. W tej chwili wszyscy się znają na wszystkim - mówił na antenie RMF FM.

Prof. odniósł się także do doniesień wskazujących, że nie chciał opublikowania stanowiska Rady Medycznej przy premierze w sprawie słów małopolskiej kurator oświaty o szczepieniach. Oświadczenie to zostało opublikowane dopiero w poniedziałek.

- Prawda jest niesłychanie prozaiczna. Tekst ja napisałem w niedzielę rano. O siódmej wsiadłem do samochodu i wracałem z urlopu. Zajęło to kilkadziesiąt godzin, bo daleko, a potem trwała dyskusja nad cyzelowaniem słów - przekonywał.

Barbara Nowak nazwała szczepienia "eksperymentem". Stanowisko Rady Medycznej

Rada Medyczna odpowiada na słowa Barbary Nowak o szczepieniach

"Szczepienie przeciw COVID-19 jest procedurą medyczną ratującą zdrowie i życie, pozwalającą na zmniejszenie tragicznych skutków pandemii. Jakiekolwiek twierdzenia podważające ten fakt nie tylko nie mają żądnego uzasadnienia naukowego, ale zniechęcając do szczepień, zwiększają liczbę ofiar pandemii" - podkreślono w stanowisku podpisanym przez prof. Andrzeja Horbana.

Rada Medyczna "nie jest w stanie przeforsować żadnych innych działań"

"W tym kontekście Rada Medyczna uważa, że negowanie wartości szczepień przeciw COVID-19 przez osoby pełniące funkcje publiczne jest niedopuszczalne i winno skutkować utratą stanowisk publicznych" - dodano.

Prof. Horban: Nie będziemy się szczepić, to będziemy umierali

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował we wtorek, że od początku pandemii w Polsce zmarło już ponad 100 tys. osób zakażonych koronawirusem.

- Jeżeli się nie będziemy szczepić, to będziemy umierali - przekonywał w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM prof. Andrzej Horban.

Lekarz podkreślał, że należy zrobić wszystko, żeby przekonać ludzi do zaszczepienia się, ponieważ szczepienie ratuje życie i ratuje zdrowie. - Jedną formą przekonywania, jeżeli nie można zrobić tego werbalnie, jest wymuszenie. My stosujemy pewne formy wymuszeń, np. dzieci są szczepione obowiązkowo. Ale trzeba sobie powiedzieć jasno, ludzie zaszczepcie się, bo inaczej będziemy umierali - dodał.