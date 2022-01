Jan Strzeżek, rzecznik koła parlamentarnego Porozumienia we wtorek przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że Jarosław Gowin wraca do zdrowia. - Niedługo Jarosław Gowin będzie sam mówił o swoim stanie zdrowia, mogę zdradzić tylko, że czuje się na pewno trochę lepiej - powiedział.

Jan Strzeżek: Był w szpitalu, musi odpocząć, dajmy mu trochę czasu

Jan Strzeżek podkreślił, że Jarosław Gowin był w szpitalu i "musi odpocząć". - Dajmy mu trochę czasu - dodał. Rzecznik został także zapytany o to, czy Gowin zamierza wrócić do polityki.

- Myślę, że nikt nie wyobraża sobie Porozumienia Jarosława Gowina bez Jarosława Gowina, ale on o swoich planach politycznych i o tym, kiedy wróci będzie już informował osobiście. Mam nadzieję, że będzie to niedługo - odpowiedział rzecznik koła parlamentarnego Porozumienia.

Jarosław Gowin trafił do szpitala w listopadzie

- Od kilku dni Jarosław Gowin w związku z rekomendacjami lekarzy przebywa w szpitalu - przekazała 24 listopada na briefingu prasowym rzeczniczka prasowa i wiceprezeska Porozumienia Magdalena Sroka. Polityczka dodała, że były wicepremier wiosną "ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem". Przez blisko trzy tygodnie przebywał w szpitalu MSWiA w Warszawie. Sroka nie poinformowała jednak, czy obecna hospitalizacja Gowina ma związek z powikłaniami po COVID-19.

- Rodzina i przyjaciele proszę o zachowanie prywatności. Nie jesteśmy upoważnieni do tego, by przekazywać informacje o stanie zdrowia, ale z pewnością już wkrótce zrobi to sam Jarosław Gowin, z którym pozostajemy w stałym i codziennym kontakcie - podkreśliła rzeczniczka.

