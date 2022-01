TVP od tygodnia o "tuskowym". "Wiadomości" winią Donalda Tuska za podwyżki cen gazu i prądu

Zobacz wideo Premier i rzecznik prasowy wbijają szpile Tuskowi. "Ciekawe, czy Donald Tusk coś robi, żeby obniżyć ceny prądu?"

W środę 5 stycznia w "Wiadomościach" TVP pojawił się materiał zatytułowany "'Tuskowe' drenuje kieszenie Polaków". Zdaniem stacji za wysokie ceny gazu ma odpowiadać "polityka klimatyczna forsowana przez Unię Europejską i popierana przez partię Donalda Tuska". Na tym materiale TVP jednak nie poprzestała, sugerując, że wpływ na obecną sytuację w kraju mają nie obecne decyzje PiS, ale decyzje szefa PO i byłego premiera sprzed co najmniej siedmiu lat.

"Wiadomości" TVP od tygodnia emitują materiały o "tuskowym"

W ciągu ostatniego tygodnia "Wiadomości" TVP regularnie emitowały materiały obarczające winą za podwyżki szefa PO. O materiale "'Podatek Tuska' uderzył w Polaków" stacja pisze: "Obecny kształt unijnej polityki klimatycznej oraz zasad funkcjonowania systemu handlu prawami do emisji CO2 w Polsce to efekt decyzji podejmowanych [przez - red.] rząd Donalda Tuska. Tak wynika z raportu posła Janusza Kowalskiego".

Następnie na antenie dwukrotnie pojawiły się reportaże o tytule "'Podatek Tuska' podbił inflację". "Ceny energii w Europie windują inflację - czy jest szansa, że będzie taniej? Wiele zależy od tego czy uda się odwrócić decyzje sprzed lat, które podejmowała i do których przekonywała Platforma Obywatelska, dotyczące między innymi unijnego systemu handlu emisjami" - napisano w skrócie materiału.

Później stacja zaprezentowała materiał pt. "Polacy tracą pieniądze przez 'tuskowe'", a także "Prorosyjska polityka polskiej opozycji", pod którym napisano: "Oskarża rząd o prorosyjskie działania, choć sam, kiedy był premierem, podjął decyzje o wielkim resecie stosunków z Rosją, co skutkowało między innymi skrajnie niekorzystną dla Polski umową gazową z Gazpromem. Donald Tusk atakuje rząd Prawa i Sprawiedliwości - tym razem przy okazji fuzji Orlenu z Lotosem". W kolejne dni stacja wyemitowała także materiały: "'Tuskowe' odbierze Polakom 860 miliardów", a także "Polacy zapłacą 190 mld euro 'tuskowego'?" odnoszące się do pakietu Fit for 55, który ma podwyższyć cel redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej do 2030 roku z 40 proc. do 55 proc., co wg szacunku banku Pekao SA wiąże się z kosztem około 189 mld euro.

O manipulacjach "Wiadomości", w tym sugerowanie, jakoby to Donald Tusk był odpowiedzialny za system handlu emisjami, pisaliśmy więcej TUTAJ. W rozmowie z Gazeta.pl dr Sławomir Dudek wypowiedział się także nt. wpływu cen gazu, prądu i emisji CO2 na inflację.



Ceny gazu a inflacja. Ekspert: Być może rząd chce, by inflacja urosła do absurdalnego poziomu

- Cały czas słyszymy, że inflacja przyszła do Polski zza granicy, a odpowiadają za nią wysokie ceny gazu i uprawnień do emisji CO2. Ale narracja rządu jest kłamliwa, nieprawdziwa - powiedział dr Dudek. - Wcześniej rząd twierdził, że inflację wywołała epidemia COVID-19, pozrywane łańcuchy dostaw. Tyle tylko, że inflacja w Polsce wzrosła do 5 proc. jeszcze zanim wybuchła pandemia - wiosną 2020 roku. To obala tezę, że rząd za inflację nie odpowiada. Teraz Mateusz Morawiecki znalazł nowego wroga. Za inflację obwinia wysokie ceny prądu, paliw, gazu - dodał, podkreślając, że ceny prądu, paliw czy gazu wpływają na inflację w Polsce, ale nie są jedynym czynnikiem. - Być może nawet rząd chce, by inflacja urosła do jakiegoś absurdalnego poziomu, by zrzucić ją na wroga - na Putina, albo na Unię - powiedział ekspert.