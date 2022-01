Kraków. Szymon Hołownia o koalicji Polska 2050 z PiS: Bzdura! Tu nie ma innego układu

Szymon Hołownia był we wtorek gościem programu Polsat News "Gość Wydarzeń", podczas rozmowy polityk został zapytany o koalicję Polski 2050 z PiS. Lider Polski 2050 podkreślił, że to "bzdury".

Szymon Hołownia: Na pewno nie będzie żadnej koalicji z PiS

- Już jakiś czas temu, kiedy Rafał Komarewicz przystępował do naszego ruchu, a było to wiele miesięcy temu, mówił mi o sytuacji, która była w Krakowie. (...) PiS tak naprawdę ma najwięcej mandatów. Ale Platforma z klubem Przyjazny Kraków, do którego należy też Komarewicz, umówiła się, że człowiek z PO przez połowę kadencji jest przewodniczącym rady, a później przewodniczącym rady jest człowiek z Przyjaznego Krakowa - wyjaśnił Szymon Hołownia cytowany przez Interię.

I dodał, "tylko jak przyszedł ten czas zmiany na stołku, to Platforma się rozmyśliła i stwierdziła, że jednak sobie na tym stanowisku przewodniczącego jeszcze będzie. Nie dotrzymała warunków umowy koalicyjnej. Zaczęły się gierki na zasadzie: jest COVID, nie możemy się zebrać, to trzeba tajne głosowanie, to może odłóżmy". - Jak ktoś zna politykę krakowską, to wie, że nadal będzie głosowanie z Platformą w wielu kwestiach, bo tu po prostu innego układu nie ma i na pewno nie będzie żadnej koalicji z PiS - podkreślił Hołownia.

Kraków. Platforma Obywatelska straciła władzę w Radzie Miasta

W poniedziałek Platforma Obywatelska utraciła władzę w Krakowie, przewodniczący Rady Miasta Dominik Jaśkowiec został odwołany ze stanowiska, a władze po nim przejął Rafał Komarewicz z Polski 2050. W koalicji od początku kadencji dochodziło do nieporozumień, pierwsze z nich dotyczyło stanowiska przewodniczącego rady, które współdzielili Jaśkowiec i Komarewicz. Doszło jednak do konfliktu.

Jaśkowiec miał piastować stanowisko przewodniczącego przez 2,5 roku, a następnie miał go zastąpić Komarewicz, jednak tak się nie stało, co doprowadziło do nieporozumień. Zmiana była możliwa dzięki poparciu Komarewicz przez Prawo i Sprawiedliwość, Nowoczesną oraz ludzi Jacka Majchrowskiego - prezydenta Krakowa. Po tym zdarzeniu w mediach część komentatorów politycznych odczytała to jako powstanie koalicji Polska 2050 z PiS.