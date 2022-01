Tusk o debacie z premierem Morawieckim: Nie mam żadnego problemu. Proszę bardzo

We wtorek Donald Tusk zorganizował konferencję prasową, na której odniósł się do ofiar koronawirusa w Polsce. We wtorek oficjalna liczba osób, które zmarły z powodu COVID-19, przekroczyła 100 tysięcy. Szef Platformy Obywatelskiej zaapelował o współczucie i solidarność "ze wszystkimi cierpiącymi, zmarłymi i ich bliskimi".

REKLAMA

Zobacz wideo Premier i rzecznik prasowy wbijają szpile Tuskowi. "Ciekawe, czy Donald Tusk coś robi, żeby obniżyć ceny prądu?"

Więcej najnowszych informacji ws. pandemii koronawirusa przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

"Panie Kaczyński, panie Morawiecki, na co czekacie?"

Lider PO odniósł się także do słów Adama Niedzielskiego. Minister zdrowia we wtorek w TVN24 stwierdził, że "kierownictwo polityczne Prawa i Sprawiedliwości jest absolutnie zwolennikiem obowiązkowych szczepień". Przyznał, że za obowiązkiem jest także prezes Jarosław Kaczyński.

- Rozmawiałem wielokrotnie z lekarzami, którzy wchodzą w skład Rady Medycznej przy premierze, oni nie mówią tego publicznie, nie wiem dlaczego, ale powiedzieli mi wyraźnie, że ich rekomendacje i wskazania nie są respektowane przez rząd. Panie Kaczyński, panie Morawiecki, jeśli jest tak, jak mówi minister Niedzielski, że jesteście zwolennikami powszechnych obowiązkowych szczepień, to podejmijcie taką decyzję. Na co czekacie? Nie potrzebujecie do tego żadnej większości. To nie jest decyzja Sejmu czy partii politycznej, czy opozycji - powiedział szef PO.

Donald Tusk do Kaczyńskiego i Morawieckiego: Na co czekacie? Trzeba ruszyć tyłki

- Jak ktoś ma władzę, to podejmuje odpowiedzialność i decyzje. Jeszcze macie władze, jeszcze odpowiadacie za kraj, za zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, szczególnie wicepremier Kaczyński, który odpowiada za bezpieczeństwo Polaków. Jeśli jesteście przekonani, że powszechne, obowiązkowe szczepienia ratowałyby zdrowie i życie Polaków, to podejmijcie taką decyzję. Dobrze wiecie, że opozycja nie będzie przeciwko temu protestowała. Trzeba naprawdę ruszyć swoje tyłki, nie ma na co czekać - podkreślił.

Tusk: Mogę przystąpić do debaty z Mateuszem Morawieckim choćby jutro

Podczas konferencji Jacek Gądek, dziennikarz Gazeta.pl zapytał lidera PO o to, czy przystąpiłby do debaty z premierem Mateuszem Morawieckim.

- Jeśli chodzi o debatę, to nie mam żadnego problemu. Nigdy od debaty nie uciekałem - stwierdził Tusk.

- Z racji funkcji jaką pełnię naturalnym partnerem do debaty jest szef partii, a nie wykonawca jego poleceń. Od początku mojego powrotu apelowałem do faktycznego mocodawcy Jarosława Kaczyńskiego, żeby stanął do debaty. Jeśli się boi, nie będę tego komentować (...) jeśli wolałby się schować za premierem Mateuszem Morawieckim, proszę bardzo - dodał.

Autor ustaw Polskiego Ładu chce odejść z rządu. Inni twórcy pod ostrzałem w PiS