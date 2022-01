Jak relacjonowała reporterka OKO.press Magdalena Chrzczonowicz, w momencie, gdy 18-letniego chłopaka niesiono do karetki, "był nieprzytomny, miał drgawki, wyglądał, jakby miał atak epilepsji". Z informacji portalu wynika też, że kiedy dziennikarze zaczęli robić zdjęcia, "doskoczyły [do nich - red.] służby", a jeden z wojskowych krzyczał, by "oddawać telefony". Z materiału dowiadujemy się, że we wtorek po godz. 14 Ismail "zniknął ze szpitala". Nagranie zostało opublikowane w mediach społecznościowych OKO.press. Prawnik Grupy Granica ustalił, że nastolatek został przewieziony na białoruską stronę.

REKLAMA

Pakistan. Burza śnieżna zabiła 21 osób. Ogłoszono stan klęski żywiołowej

Więcej informacji o sytuacji na granicy znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

"Jakimi słowami określiłby Pan to działanie Straży Granicznej?" - zwróciła się Janina Ochojska do premiera Mateusza Morawieckiego. "Czy ich służba ma polegać na torturach wobec chorego, wycieńczonego chłopca? Czy Pana rząd popiera takie działania?" - zapytała.

Na Podlasiu mróz, a aktywiści muszą walczyć, by zapobiec wywózkom

Janina Ochojska do premiera: "Do czego by pan porównał takie łapanki i wywózki?"

Prezeska PAH zwróciła uwagę, że Morawiecki nie odpowiedział na jej poprzednie pytanie, z niedzieli 9 stycznia. Ochojska udostępniła wtedy za Piotrem Czabanem z TVN24 fragment wpisu z Facebooka prawnika i aktywisty Kamila Syllera.

Prawie trzy czwarte Polaków popiera ratowanie migrantów na granicy

"W serwisach informacyjnych jest już o tym cicho, ale u nas bez zmian - są ludzie w lasach. Cierpią. Przedwczoraj były dzieci, dziewczynka i chłopiec z Syrii, 8 i 10 lat. Trwają nielegalne wywózki. Służby są znudzone, chcą polować, pełno ich wszędzie, mnóstwo tajniactwa jeździ. A leśni bardzo szybko tracą siły na mrozie i w wilgoci, utykają w strefie, gdzie dostarczanie pomocy humanitarnej jest trudne" - napisał Syller.

"Ciekawa jestem Pana odpowiedzi - co sądzi Pan o wywózkach dzieci do lasu - 8 i 10 lat? I to nie jest pierwsza [wywózka - red.]. Do czego by pan porównał takie łapanki i wywózki?" - zapytała Ochojska premiera. We wpisie działaczka oznaczyła także ministra obrony Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego oraz jego zastępcę Macieja Wąsika.