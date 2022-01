Zobacz wideo Premier i rzecznik prasowy wbijają szpile Tuskowi. "Ciekawe, czy Donald Tusk coś robi, żeby obniżyć ceny prądu?"

Kraków. PO traci władzę, zyskują PiS i Szymon Hołownia

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta wśród polityków miasta zawrzało - Platforma Obywatelska, która od lat rządziła wspólnie z Nowoczesną i radnymi Przyjaznego Krakowa, skupiającego ludzi Jacka Majchrowskiego, utraciła władzę w mieście. W koalicji już od początku kadencji dochodziło do sporów. Pierwszy z nich dotyczył stanowiska przewodniczącego rady, na którym zasiadać chciał zarówno Dominik Jaśkowiec z PO, jak i Rafał Komarewicz z "Przyjaznego Krakowa".

Doszło jednak do porozumienia - przez pierwsze 2,5 roku kadencji rady przewodniczącym miał być Jaśkowiec, a drugą Komarewicz. Razem ze zmianą przewodniczącego Nowoczesna miała otrzymać stanowisko wiceprzewodniczącego, ale tak się nie stało, co doprowadziło do kilkumiesięcznego sporu pomiędzy PO a radnymi prezydenta Krakowa dotyczącego dotrzymania umowy.

W poniedziałek podczas sesji Rady Miasta jej przewodniczący Krakowa Dominik Jaśkowiec, który przez pewien czas był szefem krakowskiej Platformy, został odwołany ze swojego stanowiska. Jego urząd przejął radny Przyjaznego Krakowa Rafał Komarewicz, który jest też pełnomocnikiem regionalnym Polski 2050 Szymona Hołowni. Z partią związany jest od ponad roku.

Zmiana była możliwa dzięki poparciu PiS, Nowoczesnej i ludzi Jacka Majchrowskiego, co niektórzy komentatorzy polityczni odczytali jako powstanie koalicji PiS z partią Hołowni. Onet wskazuje jednak, że o trwałej koalicji czy "wspólnych politycznych interesach" mowy raczej być nie może mimo wspólnego głosowania.

Donald Tusk o sytuacji w Krakowie: Zrobię wszystko, by powstała jedna lista opozycji

Jak informuje PAP, na który powołuje się Radio Opole, Donald Tusk odniósł się do utraty władzy w Krakowie. - Zrobię wszystko, by powstała jedna lista opozycji, a takie incydenty jak w Krakowie tego nie zmienią - powiedział we wtorek lider PO Donald Tusk. Dodał również, że ma nadzieję, "że to nie będzie wpływało na ogólną atmosferę w obozie opozycji i nie wpłynie na możliwość współpracy".

- Zrobię wszystko, żeby powstała taka lista, która zwycięży w tych wyborach i która będzie w konsekwencji zdolna do utworzenia mocnego, zdecydowanego i kompetentnego rządu - zapewnił Tusk, cytowany przez PAP. - Takie incydenty jak ten w radzie miasta Krakowa, mojego podejścia nie zmienią - dodał szef PO.