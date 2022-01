Donald Tusk do Kaczyńskiego i Morawieckiego: Na co czekacie? Trzeba ruszyć tyłki

Szef Platformy Obywatelskiej odnosił się podczas briefingu między innymi do ofiar koronawirusa w Polsce. We wtorek oficjalna liczba osób, które zmarły z powodu COVID-19, przekroczyła 100 tysięcy.

Donald Tusk: Wiem, co znaczy lęk

- Chciałbym to powiedzieć bez politycznego kontekstu. Liczba ofiar pandemii przekroczyła w Polsce symboliczne, ale to tragiczna symbolika, sto tysięcy. Wszyscy mamy czasami wrażenie, to zrozumiałe, że nie chcemy o tym myśleć, pandemia wszystkich nas przytłacza, ale właśnie tego dnia powinniśmy wszyscy pamiętać o ofiarach, o rodzinach ofiar pandemii, o tych wszystkich, którzy stracili swoich bliskich, którzy mają swoich bliskich w szpitalach. Wiem, co znaczy ten lęk. Przez ostatnich kilka tygodni mieliśmy w mojej najbliższej rodzinie powody do lęków i obaw związanych z pandemią - mówił Donald Tusk.

Szef Platformy Obywatelskiej zaapelował o współczucie i solidarność "ze wszystkimi cierpiącymi, zmarłymi i ich bliskimi". Tusk zapowiedział, że grupą polityków PO oraz prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim zapali we wtorek znicze w pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. - Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby, zupełnie bez polityki, okazać solidarność - powiedział.

"Panie Kaczyński, panie Morawiecki, na co czekacie?"

Lider PO odniósł się także do słów Adama Niedzielskiego. Minister zdrowia we wtorek w TVN24 stwierdził, że "kierownictwo polityczne Prawa i Sprawiedliwości jest absolutnie zwolennikiem obowiązkowych szczepień". Przyznał, że za obowiązkiem jest także prezes Jarosław Kaczyński.

- Rozmawiałem wielokrotnie z lekarzami, którzy wchodzą w skład Rady Medycznej przy premierze, oni nie mówią tego publicznie, nie wiem dlaczego, ale powiedzieli mi wyraźnie, że ich rekomendacje i wskazania nie są respektowane przez rząd. Panie Kaczyński, panie Morawiecki, jeśli jest tak, jak mówi minister Niedzielski, że jesteście zwolennikami powszechnych obowiązkowych szczepień, to podejmijcie taką decyzję. Na co czekacie? Nie potrzebujecie do tego żadnej większości. To nie jest decyzja Sejmu czy partii politycznej, czy opozycji - powiedział szef PO.

- Jak ktoś ma władzę, to podejmuje odpowiedzialność i decyzje. Jeszcze macie władze, jeszcze odpowiadacie za kraj, za zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, szczególnie wicepremier Kaczyński, który odpowiada za bezpieczeństwo Polaków. Jeśli jesteście przekonani, że powszechne, obowiązkowe szczepienia ratowałyby zdrowie i życie Polaków, to podejmijcie taką decyzję. Dobrze wiecie, że opozycja nie będzie przeciwko temu protestowała. Trzeba naprawdę ruszyć swoje tyłki, nie ma na co czekać - podkreślił.

