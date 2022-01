Polska przesłała wyjaśnienia Komisji Europejskiej ws. ID. Ominą nas milionowe kary?

Izba Dyscyplinarna w lipcu 2021 r. została uznana za nielegalną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC). Oba organy zażądały jej natychmiastowej likwidacji. Polska nie dostosowała się jednak do tych postanowień, za co 3 listopada na nasz kraj nałożono karę w wysokości miliona euro dziennie.

W połowie listopada I Prezes SN prof. Małgorzata Manowska zawiesiła Izbę Dyscyplinarną. Pomimo decyzji prezeski Sądu Najwyższego, Izba Dyscyplinarna tegoż sądu zdążyła już bezterminowo odsunąć od orzekania trzech sędziów.

Pod koniec grudnia Komisja Europejska wysłała list do władz Polski, w którym przypomniała o braku wykonania wyroku TSUE dotyczącego likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i niezapłaconych z tego tytułu grzywnach.

Na początku tygodnia Polska wysłała Komisji Europejskiej wyjaśnienia ws. działania ID. Pismo otrzymała szefowa dyrekcji generalnej Komisji Europejskiej ds. wymiaru sprawiedliwości Ana Gallego Torres.

Jak przekazał korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski, odpowiedź ze strony polskich władz do Komisji Europejskiej wpłynęła, ale nadal nie wpłynęły pieniądze z nałożonej na Polskę kary. - Teraz każdego dnia możemy spodziewać się już formalnego wezwania do zapłaty - stwierdził.

Teraz Komisja Europejska zajmie się analizą otrzymanych wyjaśnień. Rzecznik KE Christian Wigand potwierdził, że w przypadku braku dowodu, że Polska w pełni przestrzega nakazu Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2021 r., Komisja przystąpi do wysłania pierwszego wezwania do zapłaty. Polska będzie musiała wówczas pilnie zastosować się do wyroku TSUE - podaje TVN24.

Izba Dyscyplinarna SN wciąż orzeka. Kolejny sędzia może zostać zawieszony

Jeśli analiza wyjaśnień potwierdzi przypuszczenia KE, że decyzje TSUE nie są realizowane, w kolejnych tygodniach zostanie wystawione pierwsze wezwanie do zapłaty. Jak dowiedział się TVN24, ma to być wezwanie za pierwszy miesiąc, 30 milionów euro od 3 listopada do 3 grudnia, z terminem na zapłatę, po którym zostaną naliczone odsetki.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i wyrok TSUE

Powstanie Izby Dyscyplinarnej było dla PiS ważnym elementem tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości. Izba ma za zadanie rozstrzygać sprawy z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i prokuratorów oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Jej członkowie zostali wybrani przez prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa. W kwietniu 2020 roku TSUE uznał, że Izba nie może być uznawana za sąd w rozumieniu prawa Unii i nakazał zawieszenie jej działalności. Izba Dyscyplinarna nie jest także uznawana przez resztę Sądu Najwyższego za sąd w rozumieniu prawa krajowego.

W lipcu 2021 roku TSUE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Polska została także zobowiązana przez europejski trybunał do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Komisja Europejska upomina się o milion euro dziennie od Polski

14 lipca TK orzekł o niekonstytucyjności unijnych przepisów o wykonywaniu środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących funkcjonowania sądownictwa w Polsce. W połowie sierpnia polski rząd odpowiedział na zapytania Komisji Europejskiej ws. Izby Dyscyplinarnej. W oświadczeniu przekazano, że Polska będzie kontynuowała reformy wymiaru sprawiedliwości, także w obszarach odpowiedzialności sędziów. Rada Ministrów poinformowała również KE o planach likwidacji tej Izby w obecnej postaci.

Na początku września Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji ws. środków tymczasowych z 14 lipca.