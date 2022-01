Andrzej Duda odmówił powołania sędziów nominowanych przez poprzednią KRS. Znamy nazwiska

Zobacz wideo Jak ofiary Pegasusa mogą dochodzić swoich praw? Pytamy senatora Kwiatkowskiego

Informację o postanowieniu prezydenta opublikowano w dzienniku urzędowym Monitor Polski. W postanowieniu czytamy, że prezydent Andrzej Duda odmawia powołania w sumie 11 osób na stanowiska w poszczególnych sądach.

Te osoby były nominowane na stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także sądów apelacyjnych i okręgowych.

Jak podaje portal prawo.pl, to kandydaci wskazani prezydentowi do powołania przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa, a więc tę sprzed zmian wprowadzonych przez PiS w 2017 roku. Wtedy Sejm przyjął ustawę, która wygasiła kadencje członków rady i powołana została nowa rada, nazywana neo-KRS.

Zanim powołano nową radę, poprzednia KRS wskazała jeszcze prezydentowi kandydatów na wakaty w kilku sądach. W niektórych przypadkach prezydent nominował sędziów, ale niektóre kandydatury aż do teraz pozostawały nierozpatrzone.

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot w wypowiedzi dla PAP stwierdził, że niepowołanie kandydatów jest "prerogatywą pana prezydenta" i "nie ma takiego zwyczaju, żeby podawać przyczynę i przesłanki takiej decyzji".

Czym jest neo-KRS?

Sformułowanie neo-KRS odnosi się do sytuacji z 2018 roku, kiedy po raz pierwszy członków rady wybrali politycy. Swoich kandydatów przedstawili posłowie PiS i Kukiz'15. Kluby opozycyjne - PO, PSL i Nowoczesna nie poparły żadnego ze zgłoszonych 18 kandydatów do KRS, w ramach protestu przeciwko przejmowaniu kontroli nad radą.

Krajowa Rada Sądownictwa składa się z 25 osób: pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ministra sprawiedliwości, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawiciela prezydenta, 15 członków wybranych spośród sędziów SN, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych, czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów.

Od początku pojawiają się wątpliwości co do legalności nowej rady. W marcu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie dotyczące powoływania sędziów Sądu Najwyższego przez KRS. "Kolejne nowelizacje polskiej ustawy o KRS, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć KRS o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosków o powołanie kandydatów do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo Unii" - stwierdził TSUE.

TSUE zwrócił uwagę na fakt, że ustawa o KRS z 2018 roku uniemożliwia skuteczne odwołanie się od decyzji KRS, zaś nowelizacja tej ustawy z 2019 roku blokuje wnoszenie odwołań od rozstrzygnięć KRS i umorzyła niezakończone do tej pory postępowania odwoławcze.

Komu Duda odmówił nominacji? Lista

Na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego:

1. Aleksander Jerzy KAPPES

2. Janusz Piotr KASPRYSZYN

3. Wojciech Jerzy KOCOT

4. Katarzyna Małgorzata POLAŃSKA-FARION

Na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

5. Grzegorz Stanisław BORKOWSKI - w Warszawie

Na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

6. Agnieszka Halina ŁUKASZUK - w Warszawie

7. Grzegorz Zbigniew MIŚKIEWICZ - w Warszawie

8. Tomasz Michał WOJCIECHOWSKI - w Rzeszowie

Na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

9. Krzysztof PTASIEWICZ - w Warszawie

10. Piotr Mirosław RACZKOWSKI - w Warszawie

Na stanowisku sędziego Wojskowego Sądu Okręgowego: