W piątek małopolska kuratorka oświaty Barbara Nowak w trakcie rozmowy z Radiem ZET powiedziała, że jest przeciwna wprowadzaniu obowiązkowych szczepień dla nauczycieli. - Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem, by kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać - stwierdziła, dodając, że "zwłaszcza, jeśli mówimy o szczepionkach, których konsekwencje, konsekwencje tego eksperymentu, nie są do końca stwierdzone".

Na te słowa jeszcze tego samego dnia zareagował minister zdrowia Adam Niedzielski, który podkreślił, że "potępia wszystkie takie oznaki braku rozumu". Powiedział także, że Barbara Nowak powinna ponieść konsekwencje. Wypowiedź kuratorki została także skrytykowana przez ministra edukacji Przemysława Czarnka, który nazwał ją "szkodliwą".

W poniedziałek Ryszard Terlecki poinformował, że dymisji Barbary Nowak nie będzie. - Kurator niefortunnie się wypowiedziała, ale nie uważamy, że to powód do odwołania - stwierdził wicemiarszałek Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości.

Niedzielski i Rada Medyczna mówią o zwolnieniu

Dzień później na antenie TVN24 Adam Niedzielski ponownie mówił o słowach Nowak. Podkreślił, że powinna ona zostać zwolniona, bo urzędnik państwowy "powinien reprezentować punkt widzenia polityki państwa w danym zakresie". Jak dodał, nie wyobraża sobie, żeby np. dyrektor NFZ wypowiadał się na temat polityki edukacyjnej w Polsce. - To już jest pewnego rodzaju nietakt - zaznaczył.

Swoje zdanie w tej sprawie wyraziła również działająca przy premierze Rada Medyczna. "Szczepienie przeciw COVID-19 jest procedurą medyczną ratującą zdrowie i życie, pozwalającą na zmniejszenie tragicznych skutków pandemii. Jakiekolwiek twierdzenia podważające ten fakt nie tylko nie mają żądnego uzasadnienia naukowego, ale zniechęcając do szczepień, zwiększają liczbę ofiar pandemii" - podkreślono w stanowisku podpisanym przez prof. Andrzeja Horbana.

"W tym kontekście Rada Medyczna uważa, że negowanie wartości szczepień przeciw COVID-19 przez osoby pełniące funkcje publiczne jest niedopuszczalne i winno skutkować utratą stanowisk publicznych" - dodano.

