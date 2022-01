Kwiatkowski o Pegasusie: Jeśli nie będzie komisji śledczej, to w powstanie komisja w Senacie

Gościem Łukasza Rogojsza w Porannej Rozmowie był we wtorek senator Krzysztof Kwiatkowski. Jego zdaniem wykorzystując system do inwigilacji opozycji czy prawników "wykluczamy się z grona demokracji". - Ten system został stworzony do ścigania najpoważniejszych przestępstw, jak terroryzm - powiedział.

3 fot. gazeta.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl