Całą sytuację zrelacjonował w mediach społecznościowych Michał Kołodziejczak. Na początku nagrania jest fragment, w którym liderowi Agrounii udaje się dostać do siedziby PiS. Będący z nim na miejscu zwolennicy nie mogli się jednak wejść do środka, ponieważ drzwi obstawili policjanci.

Lider Agrounii złożył list do Jarosława Kaczyńskiego. "To jest skandaliczna sytuacja"

"Szok. Siedziba PIS obstawiona policją z każdej strony. Zwykle złożenie pisma do prezesa skończyło się tym, ze policja spisuje za 'mocne pociągnięcie klamki' i będzie teraz sprawdzać czy drzwi prezesa nie zostały zniszczone przez TE kobiety" - napisał Kołodziejczak w opisie nagrania [pisownia oryginalna - red.].

- Przyjechaliśmy pod PiS, gdzie do budynku może wejść rzekomo tylko jedna osoba. To jest skandaliczna sytuacja. Nikt nie został uprzedzony, że może wejść tylko jedna osoba - mówi na nagraniu Michał Kołodziejczak. Następnie w kadrze pojawia się kobieta, która informuje, że policja ma sprawdzić, czy "być może nie uszkodziła drzwi" do siedziby PiS.

- Będziemy teraz naprawiać drzwi PiS-owi, bo je zepsuliśmy - mówi wyraźnie rozbawiony lider Agrounii. - To jest niesamowite, że kobieta, która czasem nie ma siły, żeby nacisnąć klamkę, teraz te drzwi zepsuła - kontynuuje. Wówczas na nagraniu pojawia się policjant.

- Pan złapał za klamkę i nogą odepchnął drzwi. Żeby pan był świadomy tego, co uczynił, a nie wybiela się pan - przerywa Kołodziejczykowi jeden z funkcjonariuszy, którzy był obecny podczas próby wejścia zwolenników Agrounii do siedziby PiS. - Dziś robimy to w interesie społeczeństwa i nikt się nie wybiela. Tak, pociągnąłem klamkę. Mocno - zaznacza pod koniec nagrania.

Lider Agrounii: Polska wieś nie potrzebuje reprezentacji z Żoliborza

List Agrounii. Rolnicy poskarżyli się na wicepremiera Kowalczyka

Jak zaznaczył Kołodziejczak, będące z nim osoby zostały spisane przez obecną na miejscu policję kilkanaście minut po tym, jak złożono list zaadresowany do Jarosława Kaczyńskiego. Jak dodaje lider Agrounii, w liście rolnicy chcą zainteresować prezesa PiS obecną sytuacją i wyrazić niezadowolenie z przebiegu rozmów z wicepremierem i ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem.

W grudniu 2021 roku Michał Kołodziejczak zapowiedział, że Agrounia przekształci się w partię polityczną, a jej członkowie wystartują w najbliższych wyborach parlamentarnych, które mają odbyć się w 2023 roku.

