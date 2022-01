Czarnek odpowiada Mazurek na "ty głuchy jesteś?". Pokazał zaświadczenie lekarskie

Małopolska kuratorka oświaty Barbara Nowak stwierdziła w piątek w Radiu ZET, że jest przeciwna wprowadzaniu obowiązkowych szczepień dla nauczycieli. - Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem, by kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać - stwierdziła, dodając, że "zwłaszcza, jeśli mówimy o szczepionkach, których konsekwencje, konsekwencje tego eksperymentu, nie są do końca stwierdzone".

Wypowiedź Barbary Nowak skrytykowali do tej pory m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Szef resortu nauki nie podjął jednak dotychczas żadnych kroków w celu odwołania małopolskiej kurator.

"Ty głuchy jesteś?" - pisała do Przemysława Czarnka na Twitterze europosłanka PiS Beata Mazurek, domagając się od niego decyzji ws. Barbary Nowak.

Przemysław Czarnek reaguje na słowa Beaty Mazurek

Na te słowa minister zareagował w poniedziałek. Umieścił w sieci zdjęcie zaświadczenia, które potwierdza, że jego słuch jest dobry. Zaświadczenie zostało wydane 10 stycznia 2022 r., w związku z badaniem okresowym. Wystawił je Marek Posobkiewicz, który w latach 2012-2018 był szefem sanepidu.

"A propos pytań Beaty Mazurek i wielu innych, pojawiających się od piątku - w załączeniu zaświadczenie"

- napisał.

Dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski zauważył, że zaświadczenie zostało wydane na nieaktualnym druku.

"Żadna wizyta, nawet nie teleporada. Dr M. Posobkiewicz wystawił ministrowi Czarnkowi zaświadczenie na nieaktualnym druku, bo zna ministra i wie, że słyszy. - Wyjąłem z szafy stary kwit - mówi. Taki żarcik...." - napisał.

Urząd Wojewódzki: Spotkanie wojewody z Nowak we wtorek lub środę

O sprawę był pytany w poniedziałek w RMF FM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Odnosząc się do emocjonalnego wpisu Beaty Mazurek, stwierdził, że "pani poseł zachowuje się tak, jak się zachowuje". - To jest jej sposób bycia, wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Generalnie wszystkim moim przyjaciołom zalecam większą wstrzemięźliwość w korzystaniu z mediów społecznościowych - dodał.

Nawiązując już do samych słów Barbary Nowak, zaznaczył, że "natychmiast po jej rozmowie w Radiu ZET był z nią w łączności, zatelefonował, skrytykował jej wypowiedź dotyczącą eksperymentu".

Decyzja wojewody ws. Nowak w tym tygodniu. Urząd: Spotkanie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin

Rzeczniczka prasowa wojewody małopolskiego Łukasza Kmity dr Joanna Paździo przekazała w niedzielę portalowi Gazeta.pl, że wojewoda ocenia wypowiedź Barbary Nowak "jako skrajnie nieprofesjonalną" i kurator zostanie wezwana do urzędu celem "odniesienia się do sprawy".

Spotkanie Barbary Nowak z wojewodą odbędzie się najprawdopodobniej we wtorek lub środę.