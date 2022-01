Nie będzie dymisji Barbary Nowak. Ryszard Terlecki: Niefortunna wypowiedź to nie powód do odwołania

Małopolska kuratorka oświaty Barbara Nowak w piątek (7 stycznia) w rozmowie z Radiem ZET stwierdziła, że szczepionki są eksperymentem, a ona sama jest przeciwna wprowadzaniu obowiązkowych szczepień dla nauczycieli. Na jej słowa ostro zareagował minister zdrowia Adam Niedzielski, skrytykował ją minister edukacji Przemysław Czarnek.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Polska pójdzie drogą Wielkiej Brytanii? Komentarz do słów marszałka Terleckiego

Ryszard Terlecki zabiega głos ws. Barbary Nowak: Nie będzie dymisji

- Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem, by kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać - mówiła w Radiu ZET o obowiązkowych dla nauczycieli szczepieniach przeciw COVID-19 małopolska kuratorka oświaty Barbara Nowak. - Zwłaszcza jeśli mówimy o szczepionkach, których konsekwencje, konsekwencje tego eksperymentu, nie są do końca stwierdzone - dodała.

W związku z jej wypowiedzią pojawiły się spekulacje, że zostanie odwołana ze stanowiska. - Kurator niefortunnie się wypowiedziała, ale nie uważamy, że to powód do odwołania - stwierdził w poniedziałek marszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS).

Barbara Nowak jeszcze w piątek przeprosiła na Twitterze za swoją wypowiedź, tłumacząc, że nie powinna wypowiadać się w tej sprawie. "Mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki" - napisała. "Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego" - czytamy dalej.

- Wycofała się ze swoich słów, zostało to ocenione przez pana ministra [Czarnka - red.], sprawa została zamknięta - dodała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska, cytowana przez TVN 24.

Przypomnijmy, wbrew tezom kuratorki Barbary Nowak, eksperci w ciągu ostatnich miesięcy wielokrotnie wskazywali, że szczepionki nie są eksperymentalne i spełniają wszelkie wymogi.

Sylwester z omikronem w tle. Tak świat przywitał Nowy Rok [GALERIA]

Małopolska kuratorka Barbara Nowak w ogniu krytyki. Przemysław Czarnek: Zalecam wstrzemięźliwość w korzystaniu z mediów społecznościowych

Minister edukacji Przemysław Czarnek przyznał, że po wypowiedzi kuratorki Barbary Nowak zadzwonił do niej, "żeby zwrócić uwagę na to, że im mniej wypowiadamy się w sprawach, które nie należą do właściwości naszego działania i do naszych kompetencji (...), tym lepiej dla całości sprawy". O decyzję ws. odwołania Barbary Nowak, zwróciła się do ministra edukacji europosłanka PiS Beata Mazurek. "Ty, Czarnek, głuchy jesteś?" - napisała w mediach społecznościowych. Ten w odpowiedzi stwierdził, że "pani poseł zachowuje się tak, jak się zachowuje" i wszyscy są do tego przyzwyczajeni.

- Wszystkim moim przyjaciołom zalecam większą wstrzemięźliwość w korzystaniu z mediów społecznościowych. Zwłaszcza wieczorami - skwitował.

Minister edukacji powiedział, że decyzję w sprawie ewentualnych konsekwencji wobec Barbary Nowak ma podjąć jeszcze w tym tygodniu wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Portal Gazeta.pl dowiedział się natomiast, że spotkanie wojewody z małopolską kurator ma odbyć się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin, ale nie wcześniej niż we wtorek. Więcej na ten temat w materiale:

Decyzja wojewody ws. Nowak w tym tygodniu. Urząd: Spotkanie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Minister Niedzielski nie zostawia suchej nitki na Barbarze Nowak: Potępiam takie oznaki braku rozumu

Głos w sprawie wypowiedzi małopolskiej kuratorki oświaty zabrał również minister zdrowia Adam Niedzielski. - O takich wybrykach słyszymy systematycznie. Od czasu do czasu znajduje się osoba, jeśli można tak powiedzieć, oświecona, która uważa, że potrafi przeciwstawić się swoim nikłym autorytetem całemu światu nauki - komentował Niedzielski. - Rzeczywistość jest taka, że nie jest to żaden eksperyment. W tej chwili już jesteśmy w takiej rzeczywistości, gdzie nie opieramy się tylko i wyłącznie na deklaracjach producentów, którzy przeprowadzili te wstępne badania. Opieramy się już na rzeczywistych obserwacjach. Widzimy, że szczepienie 60-krotnie, to są dane z Polski, chroni przed zgonem w stosunku do osób niezaszczepionych - dodał.

- Potępiam wszystkie takie oznaki braku rozumu i apeluję, żeby mieć pewnego rodzaju wstrzemięźliwość. Jeżeli ktoś chce się popisać, ktoś chce zaistnieć medialnie, to powinien sobie jednocześnie zdawać sprawę, że bierze na siebie ogromną odpowiedzialność. Każda osoba, która ze względu na taką wypowiedź zwątpi, zrezygnuje ze szczepienia, to jest osoba, której życie i zdrowie właśnie obciąża odpowiedzialność tych tak zwanych autorytetów, które do tego namawiają - kontynuował minister zdrowia.

O odwołanie Barbary Nowak zaapelował również Sławomir Broniarz. "Kiedy odwoła Pan kurator Nowak?" - zapytał na Twitterze Przemysława Czarnka. W niedzielę oświadczenie w sprawie wydało natomiast Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jak przekazano, "kara w postaci pozbawienia pracy w konsekwencji słów wypowiedzianych w środkach masowego komunikowania byłaby działaniem całkowicie nieadekwatnym w stosunku do popełnionego czynu".