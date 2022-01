Decyzja wojewody ws. Nowak w tym tygodniu. Urząd: Spotkanie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin

Małopolska kuratorka oświaty Barbara Nowak stwierdziła w piątek w Radiu ZET, że jest przeciwna wprowadzaniu obowiązkowych szczepień dla nauczycieli.

- Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem, by kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać - stwierdziła, dodając, że "zwłaszcza, jeśli mówimy o szczepionkach, których konsekwencje, konsekwencje tego eksperymentu, nie są do końca stwierdzone".

Eksperci wielokrotnie wskazywali w ostatnich miesiącach, że, wbrew temu, co twierdzi Barbara Nowak, szczepionki nie są eksperymentalne i spełniają wszelkie wymogi.

Wypowiedź Barbary Nowak skrytykowali do tej pory m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

"Ty głuchy jesteś?" - pisała do Przemysława Czarnka na Twitterze europosłanka PiS Beata Mazurek, domagając się od szefa resortu edukacji decyzji ws. Barbary Nowak.

Nowak zostanie wezwana do urzędu wojewódzkiego. Reakcja na słowa o szczepionkach

Rzeczniczka prasowa wojewody małopolskiego Łukasza Kmity dr Joanna Paździo przekazała w niedzielę portalowi Gazeta.pl, że wojewoda ocenia wypowiedź Barbary Nowak "jako skrajnie nieprofesjonalną" i kurator zostanie wezwana do urzędu celem "odniesienia się do sprawy".

Urząd Wojewódzki: Spotkanie wojewody z Nowak we wtorek lub środę

O sprawę był pytany w poniedziałek w RMF FM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Odnosząc się do emocjonalnego wpisu Beaty Mazurek, stwierdził, że "pani poseł zachowuje się tak, jak się zachowuje".

- To jest jej sposób bycia, wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Generalnie wszystkim moim przyjaciołom zalecam większą wstrzemięźliwość w korzystaniu z mediów społecznościowych - dodał.

Barbara Nowak o szczepieniach: "eksperyment". Niedzielski: Brak rozumu

Nawiązując już do samych słów Barbary Nowak, zaznaczył, że "natychmiast po jej rozmowie w Radiu ZET był z nią w łączności, zatelefonował, skrytykował jej wypowiedź dotyczącą eksperymentu".

- Szczepionki nie są eksperymentem. Pani Barbara Nowak przyznała mi rację, że nie powinna zabierać głosu w tej sprawie. Uznała to również w mediach społecznościowych, a dalsze czynności trwają. Teraz spotyka się z panem wojewodą małopolskim, który jest jej bezpośrednim zwierzchnikiem - podkreślił szef resortu edukacji.

- Czy powinna stracić stanowisko? O tym będzie decydował pan wojewoda małopolski wraz z panem ministrem Rzymkowskim, który zajmuje się kuratorami w naszym ministerstwie. Będzie decyzja, myślę dziś, jutro najdalej - zapowiedział.

Rzeczniczka prasowa wojewody małopolskiego Łukasza Kmity dr Joanna Paździo przekazała w poniedziałek portalowi Gazeta.pl, że spotkanie Barbary Nowak z wojewodą odbędzie się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin, najprawdopodobniej we wtorek lub środę.