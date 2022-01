Zbigniew Ziobro: Polska powinna blokować decyzje UE, dopóki nie otrzyma środków z Funduszu Odbudowy

Zbigniew Ziobro w rozmowie z "Rzeczpospolitą" został zapytany m.in. o likwidację Izby Dyscyplinarnej i środki z Funduszu Odbudowy. - Chcemy wspierać taką politykę rządu, która prowadzi do wyjścia z trudnej sytuacji. Potrzebna jest jednak asertywność. Musimy być twardzi, ponieważ Unia rozumie tylko język siły. Uleganie jej to zgoda na kolejne zastawiane na Polskę pułapki - mówił Zbigniew Ziobro.

Kto blokuje pieniądze dla Polski? Tusk: To Kaczyński i Ziobro

Zbigniew Ziobro o UE: Musimy być twardzi

- Jako Solidarna Polska uważaliśmy i uważamy, że na unijnym szczycie w grudniu 2020 r. należało zgłosić weto zarówno wobec warunkowości budżetu, jak i zaostrzenia polityki klimatycznej - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem "do czasu aż Unia nie wywiąże się ze wszystkich zobowiązań wobec Polski", nasz kraj powinien "blokować decyzje wymagające jednomyślności".

- Musimy być twardzi, ponieważ Unia rozumie tylko język siły. Uleganie jej to zgoda na kolejne zastawiane na Polskę pułapki - dodał Ziobro.

Kazachstan. Ponad 2 600 żołnierzy z poradzieckiej ODKB tłumi zamieszki

Wyjaśnił, co oznaczają te słowa. W jego opinii należy działać "twardo", "do czasu aż Unia nie wywiąże się ze wszystkich zobowiązań wobec Polski - blokowanie decyzji wymagających jednomyślności". - Trzeba też przygotować się do wstrzymania płacenia przez Polskę członkowskiej składki - dopóki nie otrzymamy należnych nam funduszy - mówił Ziobro. Dodał również, że należy wypowiedzieć unijny pakiet klimatyczny, postawić na energetykę jądrową i węgiel kamienny. Prokurator generalny wskazał, że import węgla z Rosji przez polski rząd "to rezultat wcześniejszej decyzji o podporządkowaniu się unijnej polityce klimatycznej i zaniechaniu inwestycji w wydobywanie nowych złóż węgla".

Zbigniew Ziobro o likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Za karę finansową obarcza Donalda Tuska

Zdaniem Zbigniewa Ziobry nałożenie na Polskę kary finansowej za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej SN to wina Donalda Tuska. - To ich frakcja rządzi Unią Europejską i stoi za karami dla Polski. Europejska Partia Ludowa, której przewodniczącym jest Tusk - mówił Ziobro. Dodał, że jego zdaniem, "głównie niemieccy urzędnicy przygotowali prawny atak na Polskę w postaci tzw. mechanizmu warunkowości", a Niemcy dążą do "przebudowy UE w jedno państwo" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Ziobro tłumaczył się ws. Pegasusa. "Nie podejmuję osobiście decyzji"

Zbigniew Ziobro dodał również, że "nie należy likwidować Izby Dyscyplinarnej poprzez realizację orzeczenia TSUE, który przekroczył swoje kompetencje". Nie wykluczył zlikwidowania Izby Dyscyplinarnej, jednak zastrzegł, że można to zrobić, "ale w ramach kompleksowej reformy, która ma usprawnić sądownictwo, w tym także funkcjonowanie Sądu Najwyższego".

TSUE: Polska ma zawiesić Izbę Dyscyplinarną

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w październiku nałożył na Polskę karę w wysokości miliona euro dziennie za niezawieszenie przepisów dot. uprawnień Izby Dyscyplinarnej. W lipcu TSUE uznał, że Polska, ustanawiając system odpowiedzialności obowiązujący sędziów Sądów Najwyższego i sądów powszechnych, uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy unijnego prawa. Wskazał też, że w związku z tym na Polsce spoczywa obowiązek "przyjęcia środków niezbędnych do tego, by uchybienie to ustało".

Według Trybunału Izba Dyscyplinarna nie daje "pełnej rękojmi niezawisłości i bezstronności", nie jest też chroniona przed wpływami władzy ustawodawczej oraz wykonawczej. Wskazał, że proces powoływania sędziów w dużej mierze zależy od KRS, a jej wiarygodność "może budzić uzasadnione wątpliwości".

W grudniu szef klubu PiS Ryszard Terlecki przekazał, że projekt dotyczący zmian w wymiarze sprawiedliwości jest już gotowy. W ramach reformy wymiaru sprawiedliwości zlikwidowana ma zostać Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, wprowadzony ma zostać też nowy system dyscyplinowania sędziów.