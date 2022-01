Krzysztof Gawkowski gościem Porannej Rozmowie Gazeta.pl

W trakcie rozmowy zostanie poruszony temat Polskiego Ładu i związanych z nim problemów, a także rekordowa inflacja oraz ceny prądu i gazu. Krzysztof Gawkowski zostanie również zapytany o sprawę doniesień dot. inwigilowania m.in. Krzysztofa Brejzy, kiedy był on szefem sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej.

Posłowie Lewicy domagają się od premiera Mateusza Morawieckiego udzielenia informacji na temat użycia systemu Pegasus w Polsce na jawnym posiedzeniu. - Jeśli premier nie ma nic do ukrycia, to powinien ujawnić nazwiska wszystkich posłów i osób publicznych, które były podsłuchiwane. Wtedy nie mielibyśmy wątpliwości, po której stronie leży prawda. Jestem przekonany, że polskie służby nadużywały podsłuchiwania. Zresztą mamy do czynienia z recydywą, bo Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali już kiedyś oskarżeni za podobne rzeczy, po czym zostali skazani i uniewinnieni przez prezydenta, który chciał, żeby byli z powrotem w rządzie - mówił wcześniej Gawkowski.

Sprawa Pegasusa

Przypomnijmy, w drugiej połowie grudnia pojawiły się doniesienia dotyczące inwigilacji Pegasusem senatora KO Krzysztofa Brejzy, prokuratorki Ewy Wrzosek oraz mecenasa Romana Giertycha. Śledzenie Brejzy w 2019 roku potwierdziły badania działającego przy Uniwersytecie w Toronto CitizenLab oraz Amnesty International. Telefon ówczesnego szefa sztabu wyborczego atakowano 33 razy.

Politycy PiS dosyć chaotycznie wypowiadali się na temat korzystania z systemu Pegasus, próbowali wyśmiewać, że chodzi o konsolę do gier z lat 90., która nosiła tę samą nazwę, aż w końcu Jarosław Kaczyński potwierdził, że Polska ma Pegasusa.

