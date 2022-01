Wojewoda małopolski reaguje na wypowiedź Nowak o szczepionkach. Kurator zostanie wezwana

Małopolska kuratorka oświaty Barbara Nowak stwierdziła w piątek w Radiu ZET, że jest przeciwna wprowadzaniu obowiązkowych szczepień dla nauczycieli.

- Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem, by kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać - stwierdziła, dodając, że "zwłaszcza, jeśli mówimy o szczepionkach, których konsekwencje, konsekwencje tego eksperymentu, nie są do końca stwierdzone".

Eksperci wielokrotnie wskazywali w ostatnich miesiącach, że, wbrew temu, co twierdzi Barbara Nowak, szczepionki nie są eksperymentalne i spełniają wszelkie wymogi.

Do szczepień jednoznacznie zachęcają m.in. Światowa Organizacja Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska czy Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Lekarze jednoznacznie wskazują, że szczepienia są jednym sposobem na walkę z pandemią.

Wypowiedź Barbary Nowak skrytykowali do tej pory m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Wiceszef resortu edukacji Tomasz Rzymkowski zapowiedział w rozmowie z Polsat News, że ministerstwo skieruje do wojewody małopolskiego pismo ws. Barbary Nowak, "bo to jest właściwy organ do podejmowania adekwatnych działań".

Urząd Wojewódzki: Wojewoda zdumiony wypowiedzią

"Wojewoda małopolski Łukasz Kmita był zdumiony wypowiedzią Pani Kurator, która nie ma żadnych podstaw naukowych" - przekazała w niedzielę portalowi Gazeta.pl dr Joanna Paździo, rzeczniczka prasowa wojewody.

Jak dodała przedstawicielka Urzędu Wojewódzkiego, wojewoda ocenia wypowiedź Barbary Nowak "jako skrajnie nieprofesjonalną".

"W najbliższym czasie Pani Kurator zostanie wezwana do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie celem odniesienia się do tej sprawy" - dodała rzeczniczka.

Przedstawicielka Urzędu Wojewódzkiego podkreśliła jednocześnie, że wojewoda małopolski Łukasz Kmita "aktywnie włączał się w realizację procesu szczepień, na każdym jego etapie - zarówno poprzez osobisty przykład i osobiste zaangażowanie, jak i szereg akcji promujących szczepienia, których realizację koordynował". Jako przykład podała m.in. kampanię pod hasłem "Jesteś ważny, jesteś potrzebny. Zaszczep się!".

Do sprawy Barbara Nowak odniosła się na Twitterze w piątek wieczorem.

"Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki. Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego" - napisała.