Rzecznik rządu: Niższe wynagrodzenia przez błąd. W przyszłym tygodniu wypłata różnic

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował na sobotniej konferencji prasowej o korektach, jakie rząd zamierza wprowadzić w związku z wejściem w życie Polskiego ładu, czyli pakietu zmian podatkowych.

Od początku roku Polski Ład wywołuje chaos związany z wypłatami, podatkami i rozliczeniami. Zdarzają się sytuacje, że osoby, które miały zyskać na zmianach, dostają niższe wypłaty. Müller mówił, że "każda duża reforma zmaga się z wyzwaniami, które na bieżąco trzeba realizować, a reforma podatkowa to największa reforma od 20 lat".

Polski Ład. 400 tys. emerytów może otrzymać niższe świadczenia

- Niestety w sposób nieprawidłowy wypłacono niższe wynagrodzenia, niż wynika to z obniżonych podatków. Minister finansów podpisał rozporządzenie, które obliguje, aby w przyszłym tygodniu wypłacono różnice, które wynikają z tego błędu - zapowiedział rzecznik rządu. Dodał, że "każda osoba, która otrzymała niższe wynagrodzenie, niż powinna, otrzyma dodatkowy przelew, który koryguje różnicę". -Chcemy, żeby wyższe pensje były wypłacane co miesiąc, a nie w rozliczeniu rocznym - zapewnił.

- Dla emerytów, którzy mają świadczenia do 12 800 zł brutto miesięcznie, będzie zastosowany mechanizm, który spowoduje, że nie będą one mniejsze. Jednocześnie osoby, które otrzymały niższe świadczenia, otrzymają zwrot - powiedział Müller.

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano instrukcję pobierania i przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, która wynika z nowego rozporządzenia ministra finansów w tej sprawie.

Obecny na konferencji wiceminister finansów Jan Sarnowski zapewnił ponownie, że "zarabiający na umowie o pracę do 5700 zł brutto na zmianach podatkowych zyskają, natomiast do wysokości 12 800 zł brutto nie będzie zmian w wysokości opodatkowania i oskładkowania".

Jest rozporządzenie, które zmienia Polski Ład. Chodzi o wynagrodzenia

Jak pisaliśmy w next.gazeta.pl Minister finansów Tadeusz Kościński podpisał w piątek rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek. Resort zapewnił, że dzięki nowym przepisom osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, dostaną jak najszybciej wyrównanie wypłaty pensji.

"Wprowadzimy też rozwiązania, które spowoduje, że nauczyciele akademiccy, którzy mają inne zasady naliczania kosztów uzyskania przychodów, a zarabiający do 12 800 zł brutto, również otrzymali zwrot nadpłaconych zaliczek oraz aby Polski Ład był dla nich neutralny lub korzystny również w ujęciu całorocznym" - wyjaśnia resort. Podkreślono, że osoby zarabiające na umowie o pracę do 5 700 zł brutto zyskają na Polskim Ładzie, a zarabiający od 5 701 zł do 12 800 zł brutto nie stracą.

Ministerstwo Finansów już podczas środowej konferencji prasowej zapowiadało rozporządzenie, które wprowadzi zmiany w sposobie rozliczania się z fiskusem. Natomiast wiceminister finansów Piotr Patkowski zapewniał w piątek, że nowa wersja przepisów pojawi się najpóźniej w przyszłym tygodniu. Nowe rozporządzenie ma sprawić, że "wszyscy podatnicy dostrzegą działanie Polskiego Ładu już przy miesięcznej wypłacie pensji, a nie dopiero przy rozliczeniu za cały rok" - mówił.