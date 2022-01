Kurator Nowak krytykowana także przez MEiN. Wiceminister zapowiada "rozmowę z przełożonym"

Zobacz wideo Lex Czarnek ponownie w Sejmie. Wulgaryzmy podczas obrad Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Piątkowa wypowiedź Barbary Nowak o "eksperymencie", jakim mają być szczepienia, odbija się szerokim echem w mediach i wśród polityków, także partii rządzącej. Dodatkowego rozgłosu przysporzyło to, jak europosłanka PiS Beata Mazurek najpierw zasugerowała, że Nowak powinna stracić stanowisko, a później zaatakowała ministra Przemysława Czarnka.

W sobotę głos zabrał zastępca ministra edukacji i nauki, Tomasz Rzymkowski. - Krytykujemy jej wypowiedź. W poniedziałek będziemy rozmawiać z bezpośrednim przełożonym pani kurator, czyli z panem wojewodą małopolskim zapowiedział - zapowiedział w wypowiedzi cytowanej przez TVN24.pl. Dodał, że "absolutnie nie zgadza się na retorykę" nazywania szczepień przeciwko COVID "eksperymentem".

Wiceminister nie chciał powiedzieć, co dokładnie zamierza przekazać wojewodzie Łukaszowi Kmicie. Poza tym do wojewody ma trafić oficjalne pismo ws. Nowak. Rzymkowski zapytany o ewentualny obowiązek szczepienia dla nauczycieli stwierdził, że są oni jedną z grup zawodowych z najwyższym poziomem zaszczepienia i jego zdaniem trzeba skupić się na innych.

Nowak o szczepieniach

W wywiadzie dla Radia ZET Barbara Nowak sprzeciwiła się planom obowiązkowego szczepienia nauczycieli, bo - jak tłumaczyła - nie są stwierdzone do końca konsekwencje stosowania "tego eksperymentu".

- Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem, by kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać - stwierdziła, dodając, że "zwłaszcza, jeśli mówimy o szczepionkach, których konsekwencje, konsekwencje tego eksperymentu, nie są do końca stwierdzone".

Po krytyce stwierdziła we wpisie na Twitterze, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinna była wypowiadać się na temat szczepionki. Napisała też, że w Małopolsce "uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego".

Do sprawy odniosła się europosłanka PiS Beata Mazurek. "Premier Morawiecki podjął decyzję! Ambasador RP w Czechach zostanie odwołany, bo 'Nie ma zgody na skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi', czy i jaka będzie decyzja wz. z tą wypowiedzą Panie Czarnek? A może są równi i równiejsi?" - zapytała w mediach społecznościowych.

"Ty głuchy jesteś? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewności, tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi?" - dodała po chwili, zwracając się do ministra nauki i edukacji.

Szczepionki nie są "eksperymentem"

O słowa Barbary Nowak został zapytany Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej. - O takich wybrykach słyszymy systematycznie. Od czasu do czasu znajduje się osoba, jeśli można tak powiedzieć, oświecona, która uważa, że potrafi przeciwstawić się swoim nikłym autorytetem całemu światu nauki - powiedział minister zdrowia, dodając, że to "kolejne niefortunne wypowiedzi". - Jestem zdumiony tą wypowiedzią pani kurator, uważam, że nie powinna wypowiadać się na ten temat, jeżeli nie była w stanie wykonać minimalnego wysiłku polegającego na wejściu na stronę Głównego Inspektora Sanitarnego i przeczytania artykułu wyjaśniającego, dlaczego twierdzenie o rzekomych eksperymentach mija się z prawdą - powiedział z kolei wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Jak dodał, "jest to wypowiedź szkodliwa, głupia i należy ją potępić, co do tego nie ma żadnych wątpliwości". Pytany o kwestię ewentualnej dymisji Barbary Nowak, Fogiel zaznaczył, że "to już będą decyzje w pierwszej kolejności wojewody, a w drugiej ministra". - Trzeba byłoby co najmniej rozważyć zdecydowane ruchy w tej sprawie - przyznał.

Eksperci wielokrotnie wskazywali w ostatnich miesiącach, że, wbrew temu, co twierdzi Barbara Nowak, szczepionki nie są eksperymentalne i spełniają wszelkie wymogi.

Do szczepień jednoznacznie zachęcają m.in. Światowa Organizacja Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska czy Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Lekarze jednoznacznie wskazują, że szczepienia są jednym sposobem na walkę z pandemią.

