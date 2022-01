Wicerzecznik PiS nawet nie próbował bronić Nowak za słowa o szczepionkach. "Głupia, szkodliwa wypowiedź"

Małopolska kuratorka oświaty Barbara Nowak powiedziała w piątek w Radiu ZET, że jest przeciwna wprowadzaniu obowiązkowych szczepień dla nauczycieli.

- Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem, by kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać - stwierdziła, dodając, że "zwłaszcza, jeśli mówimy o szczepionkach, których konsekwencje, konsekwencje tego eksperymentu, nie są do końca stwierdzone".

Eksperci wielokrotnie wskazywali w ostatnich miesiącach, że, wbrew temu, co twierdzi Barbara Nowak, szczepionki nie są eksperymentalne i spełniają wszelkie wymogi.

Do szczepień jednoznacznie zachęcają m.in. Światowa Organizacja Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska czy Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Lekarze jednoznacznie wskazują, że szczepienia są jednym sposobem na walkę z pandemią.

Wypowiedź Barbary Nowak potępił do tej pory m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył, że małopolska kurator powinna ponieść konsekwencje swoich słów.

Fogiel o słowach Barbary Nowak: Głupia, szkodliwa wypowiedź

O sprawę został zapytany w sobotę także wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

- Jestem zdumiony tą wypowiedzią pani kurator, uważam, że nie powinna wypowiadać się na ten temat, jeżeli nie była w stanie wykonać minimalnego wysiłku polegającego na wejściu na stronę Głównego Inspektora Sanitarnego i przeczytania artykułu wyjaśniającego, dlaczego twierdzenie o rzekomych eksperymentach mija się z prawdą - powiedział polityk.

Jak dodał, "jest to wypowiedź szkodliwa, głupia i należy ją potępić, co do tego nie ma żadnych wątpliwości".

Pytany o kwestię ewentualnej dymisji Barbary Nowak, Fogiel zaznaczył, że "to już będą decyzje w pierwszej kolejności wojewody, a w drugiej ministra". - Trzeba byłoby co najmniej rozważyć zdecydowane ruchy w tej sprawie - przyznał.

Barbarę Nowak skrytykowała też m.in. była rzeczniczka PiS, a obecnie europosłanka Beata Mazurek. Dopytywała w mediach społecznościowych ministra edukacji Przemysława Czarnka o przeszłość małopolskiej kurator.

"Ty głuchy jesteś? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewności, tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi" - pisała Mazurek do Czarnka.

Wiceszef resortu edukacji Tomasz Rzymkowski zapowiedział w rozmowie z Polsat News, że ministerstwo skieruje do wojewody małopolskiego pismo ws. Barbary Nowak, "bo to jest właściwy organ do podejmowania adekwatnych działań".

"Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki. Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego" - napisała w piątek na Twitterze Barbara Nowak.