Eurodeputowana PiS domaga się dymisji kurator Nowak i pisze do Czarnka: Ty głuchy jesteś?

Małopolska kurator oświaty przyznaje, że nie powinna była wypowiadać się na temat skuteczności szczepionek na COVID-19. Rano w wywiadzie dla Radia ZET Barbara Nowak sprzeciwiła się planom obowiązkowego szczepienia nauczycieli, bo - jak tłumaczyła - nie są stwierdzone do końca konsekwencje stosowania "tego eksperymentu".

Na Twitterze kurator przyznała, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinna była wypowiadać się na temat szczepionki. Napisała też, że w Małopolsce "uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego".

Wielu polityków domaga się dymisji kurator. Okazuje się, że taki scenariusz może być brany pod uwagę przez MEiN.

- Przygotowujemy pismo w sprawie małopolskiej kurator oświaty - na razie do małopolskiego wojewody, bo to jest właściwy organ do podejmowania adekwatnych działań - powiedział w rozmowie z reporterem Polsat News wiceminister MEiN Tomasz Rzymkowski. Zaznaczył jednocześnie, że taką możliwość ma w ręku minister edukacji i nauki.

Jak przypomniał, resort już jednoznacznie ocenił wypowiedź małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak. - Ustami ministra Przemysława Czarnka została skrytykowana. Jako Ministerstwo Edukacji i Nauki od samego początku akcji szczepień wspieramy ją i zachęcamy pracowników oświaty, apelujemy do rodziców, aby szczepili dzieci - dodał wiceszef resortu.

Szef resortu tak odniósł się do komentarza małopolskiej kurator: "Wypowiedź Pani Kurator Barbary Nowak uważam za szkodliwą i absolutnie nie zgadzam się z nią. Niezmiennie zachęcam wszystkich do szczepień".

Mazurek do Czarnka ws. kurator: A może są równi i równiejsi?

Do sprawy odniosła się europosłanka PiS Beata Mazurek. "Premier Morawiecki podjął decyzję! Ambasador RP w Czechach zostanie odwołany, bo "Nie ma zgody na skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi", czy i jaka będzie decyzja wz. z tą wypowiedzą Panie Czarnek? A może są równi i równiejsi?" - zapytała w mediach społecznościowych.

"Ty głuchy jesteś? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewności, tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi?" - dodała po chwili.

Przemysław Czarnek o wypowiedzi Barbary Nowak. "Szkodliwa"

Beata Mazurek potwierdziła w rozmowie z Onetem, że to ona jest autorka tych wpisów.

"Potępiam wszystkie takie oznaki braku rozumu"

O słowa Barbary Nowak został zapytany Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej. - O takich wybrykach słyszymy systematycznie. Od czasu do czasu znajduje się osoba, jeśli można tak powiedzieć, oświecona, która uważa, że potrafi przeciwstawić się swoim nikłym autorytetem całemu światu nauki - powiedział minister zdrowia, dodając, że to "kolejne niefortunne wypowiedzi".

- Rzeczywistość jest taka, że nie jest to żaden eksperyment. W tej chwili już jesteśmy w takiej rzeczywistości, gdzie nie opieramy się tylko i wyłącznie na deklaracjach producentów, którzy przeprowadzili te wstępne badania. Opieramy się już na rzeczywistych obserwacjach. Widzimy, że szczepienie 60-krotnie, to są dane z Polski, chroni przed zgonem w stosunku do osób niezaszczepionych - powiedział Niedzielski.

Barbara Nowak o szczepieniach: "eksperyment". Niedzielski: Brak rozumu

- Oczywiście potępiam wszystkie takie oznaki braku rozumu i apeluję, żeby mieć pewnego rodzaju wstrzemięźliwość, bo jeżeli ktoś chce się popisać, ktoś chce zaistnieć medialnie, bo to zawsze przyciąga uwagę, to powinien sobie jednocześnie zdawać sprawę, że bierze na siebie ogromną odpowiedzialność. Każda osoba, która ze względu na taką wypowiedź zwątpi, zrezygnuje ze szczepienia, to jest osoba, która ich życie i zdrowie właśnie obciąża odpowiedzialność tych tak zwanych autorytetów, które do tego namawiają - podkreślił minister zdrowia. Dopytywany, czy kuratorka oświaty z Małopolski powinna ponieść konsekwencje, odparł, że "oczywiście". - Uważam, że takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację - dodał.