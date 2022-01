Ekspert ostro o Pegasusie: Możemy mówić o zorganizowanej grupie przestępczej

W piątek rano ukazał się fragment rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z tygodnikiem "Sieci", w którym potwierdził, że Polska posiada Pegasusa i został on zakupiony z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości.

To zupełna zmiana narracji obozu władzy, gdyż jeszcze pod koniec 2021 r. prezes PiS podkreślał w rozmowie z Interią, że "nie wie, co z tym Pegasusem". Także inni politycy partii, w tym premier Mateusz Morawiecki zaprzeczali, by Polska miała korzystać z tego systemu operacyjnego.

Słowa Jarosława Kaczyńskiego wywołały poruszenie. Do sprawy odnieśli się politycy różnych opcji politycznych oraz eksperci. Jednym z nich jest prawnik, dr hab. z Uniwersytetu Jagielońskiego Mikołaj Małecki, twórca Dogmatów Karnisty.

"Służby dysponujące Pegasusem mogą zapoznać się ze wszystkimi wiadomościami, rozmowami, plikami umieszczonymi na telefonie, mogą używać aparatu i mikrofonów, tak by w czasie rzeczywistym inwigilować otoczenie, mogą też wydobywać dane z historii urządzenia, dodawać w nim nowe pliki, krótko mówiąc: mogą używać telefonu tak jakby same miały go w ręku" - tłumaczy Małecki.

Jak podkreśla ekspert, informacje o wykorzystywaniu Pegasusa przeciwko posłowi, adwokatowi i prokuratur dowodzą, że "nad sposobem używania Pegasusa nie było i nie ma obecnie żadnej, niezależnej kontroli".

"Nieprawda", "konsola z komunii". Tak politycy PiS drwili z Pegasusa

"Gdy nie jest używana zgodnie z zasadami kontroli - państwu grozi przekształcenie się w klasyczny totalitaryzm" - uważa.

Użycie Pegasusa podlega pod wiele przepisów Kodeksu karnego

Małecki podkreśla, że celowe podawanie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego w ramach pełnionych obowiązków służbowych stanowi przestępstwo z art. 231 k.k.

Przestępstwo stanowią także:

nielegalny zakup lub udostępnienie Pegasusa jako oprogramowania szpiegowskiego - przestępstwo

nielegalne uzyskanie dostępu do telefonu, podsłuch, przekazywanie informacji innym osobom - przestępstwo

przekazanie informacji istotnych dla funkcjonowania państwa obcym służbom - zbrodnia szpiegostwa,

nadużycie przepisów o kontroli operacyjnej przy używaniu Pegasusa - przestępstwo,

publiczne kłamstwa funkcjonariuszy publicznych co do faktów o Pegasusie - przestępstwo.

Jak zaznacza, sprawcami przestępstw są nie tylko osoby własnoręcznie obsługujące Pegasusa, ale również wszyscy sprawcy polecający, mocodawcy, podżegacze, pomocnicy.

"Jeśli wokół używania Pegasusa niezgodnie z prawem wytworzyłaby się swoista struktura osobowa, mająca na celu wykorzystanie systemu do walki politycznej, pod przykryciem działalności operacyjnej, mówilibyśmy wówczas o typowej zorganizowanej grupie przestępczej, co pokazuje, z jak poważną sytuacją mamy tu do czynienia" - dodaje.

Kaczyński przyznał, że Polska ma Pegasusa. "Robi idiotę z premiera"

Doniesienia ws. Pegasusa

Z badań Citizen Lab działającego przy Uniwersytecie w Toronto wynika, co ujawniła agencja Associated Press, że senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza był 33 razy inwigilowany przy pomocy systemu Pegasus w 2019 roku. Był wówczas szefem sztabu wyborczego KO. W czwartek Amnesty International niezależnie potwierdziła te informacje.

Z doniesień medialnych wynika także, że oprogramowania użyto też przeciwko prawnikowi Romanowi Giertychowi, który reprezentował czołowych polityków opozycji, oraz Ewie Wrzosek, prokuratorce, która sprzeciwiła się czystkom w polskim wymiarze sprawiedliwości. Wrzosek już w listopadzie alarmowała, że "koncern Apple przekazał jej dowody, że jej telefon był poddany działaniu Pegasusa".