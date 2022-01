Śmiszek składa zawiadomienie do prokuratury przeciwko Wosiowi. "Kaczyński wsypał koalicjanta"

Zobacz wideo Tusk do Kukiza: Panie Pawle, ja właściwie nie mam żadnych wątpliwości, że pan także mógł być ofiarą podsłuchów

Jarosław Kaczyński przyznał, że Pegasus jest na wyposażeniu polskich służb. Zaznaczył jednak, że nie ma żadnych przesłanek do tego, aby powołać komisję śledczą. - Nie ma tu nic, żadnego faktu, poza histerią opozycji. Nie ma żadnej Pegasusa, nie było żadnej inwigilacji - dodał. Zapytany, dlaczego system został zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości, prezes PiS odparł, że "to sprawa techniczna, bez większego znaczenia".

Na wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego szybko zareagował Krzysztof Śmiszek. "I tak oto Kaczyński wsypał swojego koalicjanta M. Wosia. Woś dzielnie przekonywał Polaków przez ostatnie miesiące, że nie wie co to Pegasus, a JK jednym wywiadem wywrócił mu całą strategię. Dziś wraz z Agnieszką Bąk złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury na M. Wosia w tej sprawie" - napisał na Twitterze. Podczas piątkowej konferencji prasowej zaznaczył, że chodzi o "przestępstwa wielkich rozmiarów, jeśli chodzi o budżet państwa".

Pegasus, czyli "festiwal zaprzeczania"

Krzysztof Śmiszek podczas konferencji prasowej stwierdził, że "w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z festiwalem zaprzeczania, że polski rząd jest w posiadaniu Pegasusa". - Jarosław Kaczyński przyznał, że Pegasus jest na wyposażeniu polskich służb. Pegasus został zakupiony przez polski rząd za publiczne pieniądze i dziś nie ma już sytuacji, w której można by zaprzeczać, że system Pegasus nie jest w posiadaniu polskich służb - powiedział wiceprzewodniczący Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewica.

Zawiadomienie do prokuratury przeciwko Michałowi Wosiowi. "Przestępstwa wielkich rozmiarów"

Krzysztof Śmiszek poinformował, że Lewica składa zawiadomienie do prokuratury dotyczące wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. - Z uwagi na fakt, że w 2017 r. minister Woś podpisał porozumienie z ówczesnym szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernestem Bejdą porozumienie i po tych słowach Jarosława Kaczyńskiego, który potwierdził, że system Pegasus został zakupiony za pomocy pieniędzy z Ministerstwa Sprawiedliwości składamy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Przestępstwa wielkich rozmiarów, jeśli chodzi o budżet państwa - oświadczył Śmiszek. - Fundusz Sprawiedliwości jest po to, aby pomagać ofiarom przestępstw, a nie po to, aby inwigilować obywateli czy działaczy opozycji - dodał.

