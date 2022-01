Zobacz wideo Kolejne szczepionki dopuszczane na rynek. "Być może będzie z tego Nobel"

W środę w sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się publiczne wysłuchanie projektu ustawy o weryfikacji covidowej. Propozycja autorstwa posłów PiS umożliwia pracodawcom wymaganie od zatrudnionych negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Testowaniu, które w myśl projektu miałoby być bezpłatne, nie podlegaliby zaszczepieni lub ozdrowieńcy z COVID-19. Odmowa okazania ujemnego testu czy dowodów zaszczepienia bądź przechorowania wiązałaby się z możliwością delegowania do innego miejsca pracy lub do innego rodzaju pracy, ale bez uszczerbku na wynagrodzeniu.

REKLAMA

Naczelna Izba Lekarska wyraziła swoje stanowisko w formie pisemnej. Jak zaznaczyła, "w czasie posiedzenia zabrakło głosów przedstawicieli Rady Medycznej, środowisk medycznych oraz eksperckich. Zdaniem Prezesa NRL ich udział został uniemożliwiony przez zmasowany sposób zajęcia miejsc przez osoby głoszące tezy niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i osiągnięciami medycyny. Tym samym, wysłuchanie publiczne posłużyło za miejsce głoszenia teorii antyszczepionkowych i spiskowych. (...) Skala ignorancji i lekceważenia rzetelnej wiedzy naukowej oraz osób ją głoszących, musi budzić kategoryczny sprzeciw" - czytamy w piśmie.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Ekspertka ds. COVID-19 o zakażeniach w Polsce. "200 tys. i więcej"

Antyszczepionkowcy zdominowali komisję

W posiedzeniu wzięła np. antyszczepionkowa działaczka - Justyna Socha. Skupiła się ona na przypadkach niepożądanych odczynów poszczepiennych, które stanowią zaledwie 0,05 proc. wszystkich szczepień - pisaliśmy o tym TUTAJ. - Weźcie sobie do serca to wszystko, bo za chwilę na ulicach będzie to, co w Holandii - groziła Socha.

Z kolei Sławomir Grzyb z Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej mówił o RODO. - Musimy mieć jasność, czy pytając Żyda, czy jest zaszczepiony, murzyna czy jest zaszczepiony, geja czy jest zaszczepiony, nie naruszamy jakiejś ustawy? Restauratorzy odmawiają łamania prawa i zbierania danych medycznych, bo nie zapewnią ich tajności - powiedział.

Projekt o weryfikacji covidowej w Sejmie - co zawiera?

Antyaborcyjne i antyszczepionkowe tezy Kai Godek

W obradach wzięła udział też Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina. - Od początku, od kiedy rząd ogłosił, że zakupi preparaty określane jako szczepionki na COVID-19, opinia publiczna była karmiona bajkami, że wzięcie tych preparatów nigdy nie będzie obowiązkowe. Było to kłamstwo. Podejmowane są nieustanne próby wprowadzenia takich środków, które są w istocie szantażem, aby te preparaty przyjąć - stwierdziła, dodając, że ta ustawa również jest "metodą takiego szantażu".

- To wy zamknęliście ludziom firmy, a nie COVID. (...) To państwo jesteście problemem, a nie choroba. Ludzie mniej boją się tej choroby niż kolejnych waszych pomysłów - powiedziała, podkreślając, że chce zwrócić uwagę na "aspekt pro-life oraz gwałtu na sumieniach, jaki przeprowadza władza". Wtedy Godek zaczęła - już po raz kolejny - mówić, że wszystkie szczepionki przeciwko COVID-19 "na którymś etapie produkcji lub testów korzystały ze zbrodni aborcji". - Ten temat próbuje się zdezawuować, mówiąc, że preparaty nie zawierają komórek z abortowanych dzieci. Owszem - nie zawierają samych komórek, ale zawierają substancje, które nie zostałyby opracowane i wyprodukowane bez użycia linii płodowych. Do wypuszczenia na rynek każdej ze szczepionek na COVID potrzeba było materiału biologicznego wyprowadzonego wprost od zamordowanego człowieka - stwierdziła antyaborcyjna działaczka.

Następnie Godek dodała, że kupowanie przez polski rząd szczepionek napędza "wielki międzynarodowy biznes aborcyjny". - Jako obrońcy życia, żądamy zaprzestania tego szantażu, a także niewydawania naszych pieniędzy na preparaty korzystające ze zbrodni, ich namolną promocję. Skończcie ten gwałt na ludzkich sumieniach - dodała, zaznaczając, że "ustawa jest do odrzucenia w całości".

Lekarze: Szczepienia przeciw COVID-19 ratują życie

Teorie głoszone przez Godek już od dawna dementują specjaliści. "Szczepienia przeciw COVID-19 ratują życie. Wskazywanie, że jedne szczepionki są mniej moralne od innych, to budowanie ogólnej do nich niechęci. A powinna przyświecać nam troska o każdego bliźniego. Zaszczepienie - jakąkolwiek szczepionką przeciw COVID-19 - jest najlepszym świadectwem tej troski, również o dzieci nienarodzone. COVID-19 jest bardzo niebezpieczny, także dla kobiet w ciąży" - czytamy na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Eksperci, jak czytamy na stronie NIL, przypominają, że:

Komórki HEK293 wykorzystywane do produkcji adenowirusa w szczepionce AstraZeneca wyizolowano pierwotnie w 1973 r. z materiału aborcyjnego ludzkich komórek embrionalnych nerki. Od tego czasu są pasażowane w warunkach laboratoryjnych i wykorzystywane w ogromie badań biomedycznych.

Komórki PER.C6 wykorzystywane do produkcji adenowirusa w szczepionce J&J wyprowadzono z tkanki siatkówki zarodka ludzkiego uzyskanej w wyniku zabiegu indukowanego poronienia przeprowadzonego w 1985 r.

By wyprodukować szczepionki przeciw COVID-19 w oparciu o technologię wektorową nie trzeba było przeprowadzać żadnej aborcji, nie ucierpiała żadna istota ludzka.

Celem przeprowadzonych aborcji nie było pozyskanie linii komórkowych. Zabiegi nie zostały przeprowadzone celowo i w żaden sposób pobranie nie wpłynęło na decyzję o przeprowadzeniu aborcji. Komórki z tkanek pobrano przy okazji, w celach badawczych. Uzyskane komórki udało się hodować, więc je zachowano. W podobny sposób pozyskuje się komórki do badań od osób dorosłych, zarówno za życia, jak i po śmierci.

Wykorzystywanie linii takich jak HEK293 czy PER.C6 w produkcji szczepionek przeciw COVID-19 nie promuje aborcji.

Celem pobrania komórek nie było stworzenie szczepionki, to zastosowanie opracowano znacznie później. W przypadku HEK293 pojawiło się ono dopiero w 1985 r., gdy zaadaptowano hodowle tych komórek w płynnej pożywce (wcześniej prowadzono hodowle płytkową). Komórki wyprowadzone z materiału aborcyjnego wykorzystywano już przed pandemią w celu testowania lub produkowania innych szczepionek.

Linie te, a zwłaszcza w HEK293, wykorzystuje się w szeroki sposób w rozmaitych badaniach biomedycznych, dzięki którym poznawane są funkcje ludzkich białek, szlaki metaboliczne, a także zjawiska istotne dla zrozumienia procesu nowotworzenia. Komórki te znajdują również szerokie zastosowanie w zakresie testowania substancji o znaczeniu farmaceutycznym. Komórki HEK293 i PER.C6 nie wchodzą w skład szczepionek AstraZeneca i Johnson&Johnson.

Linie te nie są wykorzystywane w produkcji szczepionek mRNA. Niemniej jednak, komórki HEK293 zostały wykorzystane przez Pfizera i Modernę na wstępnym etapie prac rozwoju swoich kandydatów na szczepionkę, by sprawdzić czy komórki te pobierają mRNA.

Nowy wariant koronawirusa - IHU. Wirusolog: niewiele wskazuje, że wypiera omikron

"Pewne rzeczy nie powinny tu padać"

Szef sejmowej Komisji Zdrowia i poseł PiS Tomasz Latos przyznał, że w czasie niemal czterogodzinnego wysłuchania publicznego dominował sprzeciw wobec projektu. Przeważały głosy o przerzucaniu odpowiedzialności na pracodawców i o dążeniu do wprowadzenia obowiązku szczepień.

Tomasz Latos ubolewał jednak nad poziomem niektórych wypowiedzi. - Po pierwsze - groźby czy wręcz groźby karalne. (...) Biorąc pod uwagę również dla historii, pamięci ofiar, pewne rzeczy nie powinny tu padać. Wydaje mi się, że cenną uwagą, być może jakimś wkładem osób, które występowały podczas dzisiejszej komisji, byłoby zaproponowanie alternatywnych rozwiązań - powiedział przewodniczący komisji zdrowia.

Poseł Latos dodał, że środowe wysłuchanie publiczne było wstępem do szczegółowego rozpatrzenia projektu ustawy. Te prace odbędą się podczas kolejnego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia.