Czarnek i KUL reagują na tekst o pracy na uczelni. "Pojedyncze przypadki odwoływania i przekładania zajęć"

Portal radiozet.pl zwrócił uwagę we wtorek, że minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, oprócz wykonywania obowiązków w rządzie, wykłada także na swojej macierzystej uczelni, czyli Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Polityk prowadzi w poniedziałki zajęcia m.in. z prawa konstytucyjnego i konstytucyjnego ustroju administracji publicznej. Łącznie w semestrze zimowym uczelnia przydzieliła Czarnkowi 60 godzin dydaktycznych. W całym roku akademickim ma to być 105 godzin.

Według radiozet.pl Czarnek, na podstawie regulaminu KUL, powinien pracować na uczelni nie 105, a co najmniej 240 godzin. I choć w niektórych przypadkach rektor może zgodzić się na zmniejszenie pensum danego wykładowcy, zdaniem rozmówców portalu u Przemysława Czarnka takie okoliczności nie zachodzą.

Radiozet.pl informowało także, że w niektóre poniedziałki, czyli w dniach, w których minister miał prowadzić zajęcia, polityk odbywał w listopadzie i grudniu liczne spotkania - nie tylko na terenie Lublina, lecz także m.in. w Kielcach i Warszawie.

"Nawet jeśli część tych wydarzeń odbywała się w Lublinie, gdzie jest uczelnia ministra, to jak w takim grafiku wygospodarować pięć godzin na zajęcia ze studentami (a są one w środku dnia, nie wieczorem ani rano), nawet jeśli odbywają się online, tak jak ostatnio?" - zastanawiała się autorka tekstu Aleksandra Pucułek. Zarówno KUL, jak i resort edukacji nie odpowiedzieli na prośbę portalu o komentarz.

Przemysław Czarnek: Pojedyncze przypadki odwoływania zajęć

Z własnymi pytaniami do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Ministerstwa Edukacji i Nauki zwrócił się we wtorek portal Gazeta.pl. Pytaliśmy o to, na jakiej podstawie obniżono Czarnkowi liczbę godzin zajęć prowadzonych na uczelni, a także, w jakiej formie te zajęcia prowadzi i czy od momentu objęcia funkcji ministra jakiekolwiek zajęcia odpuścił.

W środę swoje stanowisko przesłał nam rzecznik prasowy KUL dr hab. Michał Wyrostkiewicz.

"Zgodnie z Regulaminem pracy KUL, dopuszczalne jest zmniejszenie pensum nauczyciela akademickiego ze względu na jego obowiązki wymagające znacznego nakładu pracy, jak również mające szczególnie ważne znaczenie dla społeczności uniwersyteckiej. Taki przypadek zachodzi w sytuacji Profesora Przemysława Czarnka" - czytamy.

Rzecznik uczelni podkreślił, że "nie stanowi to precedensu", a "w historii KUL-u i innych uniwersytetów nie brakuje podobnych przykładów".

"Sprawowana przez Pana Przemysława Czarnka funkcja Ministra Edukacji i Nauki nie koliduje z zadaniami uniwersyteckimi. Profesor Czarnek prawidłowo wykonuje obowiązki nauczyciela akademickiego. Zajęcia dydaktyczne na KUL prowadzone są w formie zdalnej lub stacjonarnej, a to w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, aktów prawnych, wytycznych właściwych ministerstw oraz zarządzeń Rektora KUL" - dodaje rzecznik.

Resort edukacji nie odpowiedział do tej pory na naszą prośbę o komentarz. Publikację portalu radiozet.pl skomentował za to sam Przemysław Czarnek na Twitterze.

"Zajęcia na KUL prowadzę nieprzerwanie i zgodnie z prawem od 20 lat. Odbywają się one regularnie także w bieżącym roku, a pojedyncze przypadki odwoływania i przekładania zajęć na inny termin mają miejsce wyłącznie w porozumieniu z dziekanatem wydziału" - podkreślił.