We wtorek na godz. 15:00 zaplanowane było posiedzenie sejmowej komisji edukacji ws. "lex Czarnek". Przewodnicząca jednak dość długo nie rozpoczynała obrad, bo, jak twierdziła, posłowie z Prawa i Sprawiedliwości, którzy łączyli się zdalnie, mieli problemy techniczne. Parlamentarzyści opozycji byli już podirytowani czekaniem i zarzucali, że rozpoczęcie jest celowo przedłużane, ponieważ PiS nie ma większości.

"Lex Czarnek" w Sejmie. Komisja edukacji nie mogła się zacząć. Padły wulgaryzmy

Wulgaryzmy na komisji sejmowej. Opozycja wskazuje winnego

W pewnym momencie jeden z posłów, nie wiadomo jednak który, nie wyłączył mikrofonu i powiedział: "Co za kur*** kut*** jeb***. My ku*** jesteśmy na sali". Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej stwierdził, jak podaje Polsat News, że niecenzuralnych słów użył Waldemar Andzel z PiS. Podobnego zdania byli Sławomir Nitras oraz, choć tutaj ze znakiem zapytania, Barbara Nowacka.

"Poseł Andzel się dzisiaj szerszej publiczności przedstawił?" - napisał Nitras. "Komisja Edukacji, posłowie PiS: na początku przekleństwa 'k' 'ja j...' (Andzel?), poseł PiS do posłanki Marty Wcisło 'dziecko', posłanka Arent do przedstawicielek organizacji pozarządowych 'puknijcie się w głowę, dziewczyny'. Arogancja, pogarda i brak szacunku. Tacy są" - stwierdziła z kolei Nowacka.

Poseł PiS zaprzecza: Ja nigdy nie przeklinam

Do zarzutów odniósł się już Waldemar Andzel. "Stanowczo dementuję, że używałem niecenzuralnych słów na dzisiejszej Komisji Edukacji. Nie byłem podłączony do mikrofonu i to nie mój głos słychać na nagraniu. Przede wszystkim jednak - ja nigdy nie przeklinam, ani w przestrzeni publicznej ani w życiu prywatnym" - napisał poseł na Twitterze.

Pod wpisem polityka pojawiło się wiele komentarzy m.in. jego partyjnych kolegów, którzy potwierdzali jego słowa. "Potwierdzam ponad wszelką wątpliwość! Pan poseł Andzel to jeden z najbardziej kulturalnych kolegów w Sejmie. Nie ten trop" - napisał Filip Kaczyński z PiS. "Nigdy nie słyszałem, żeby Waldemar Andzel przeklinał" - stwierdził Bartłomiej Wróblewski. "To najbardziej zdyscyplinowany Poseł PiS" - stwierdził senator Marek Pęk.

