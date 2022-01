Donald Tusk komentuje szalejącą w kraju drożyznę. Uderza w rząd: Głupcy!

Zobacz wideo Czego Tusk życzyłby Kaczyńskiemu w 2022 roku?

"Gaz, prąd, raty kredytu, składka zdrowotna. To tak na początek roku tylko. Ale władza tego nie widzi, nie czuje. Drożyzna, głupcy!" - napisał na Twitterze Donald Tusk, komentując m.in. pojawiające się doniesienia o podwyżkach cen gazu dla firm czy spółdzielni mieszkaniowych.

Od kilku tygodni pojawiają się informacje ogromnych podwyżkach cen prądu i gazu, rzędu nawet kilkuset procent. Znaczny wzrost płatności zanotował m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach (woj. małopolskie). Posłanka koła poselskiego Polskie Sprawy, a także dyrektorka placówki Agnieszka Ścigaj przedstawiła na Twitterze porównanie rachunków za gaz z tego i z ubiegłego roku. W 2020 roku za zużycie 13 053 kWh OPS musiał zapłacić 2794 zł, tymczasem w tym roku 12 392 kWh to już koszt w wysokości 6393 zł. "Więcej niż 100 proc. Masakra! Jak spiąć budżet, by było za co pomagać?" - zapytała Ścigaj.

Polski Ład i coraz wyższe raty kredytów

Jak informowaliśmy w Gazeta.pl, w sieci pojawia się też coraz więcej pytań o to, czy Polski Ład przypadkiem nie obniża pensji większej liczbie osób niż wcześniej sądzili podatnicy (co ma związek ze zmianami w rozliczaniu składki zdrowotnej). Wśród poszkodowanych znajdują się niektórzy policjanci. "Już przy zarobkach 5.600 brutto tracą na Polskim Ładzie. Co to jest za burdel. PiS, zamiast sięgnąć do kieszeni korpo i spekulantów nieruchomościowych, sięga do kieszeni publicznych służb" - stwierdził Jan Śpiewak, aktywista.

Do przedstawicieli służb dotarł portal Salon24. - Sporo funkcjonariuszy dostało mniej i na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych, od 60-70 zł po ponad 600 zł. Jest spore oburzenie - mówił jeden z policjantów.

Rząd tłumaczy tymczasem, że zmiany związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu powinny być korzystne dla "2/3 osób zatrudnionych na etatach".

Donald Tusk w swoim wpisie nawiązał też do wtorkowej decyzji Rada Polityki Pieniężnej, która już czwarty raz podwyższyła stopy procentowe. Tym razem referencyjna stopa NBP poszła w górę o 0,50 pp., do poziomu 2,25 proc. To najwyższy poziom od 2014 roku. Oznacza to m.in. wyższe raty kredytów w złotych. o Ile? Więcej w poniższym artykule:

