"Kaczyński nie ma prawa wjeżdżać na Krakowskie Przedmieście"? TVN24.pl: Problemem brak przepustki

Z ustaleń tvn24.pl wynika, że samochód, którym Jarosław Kaczyński jeździ do kancelarii premiera, kilkukrotnie poruszał się przez zamknięte dla normalnego ruchu Krakowskie Przedmieście, chociaż ani on, ani jego ochroniarze nie posiadają odpowiednich przepustek. Co na to służby prasowe PiS?

4 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl