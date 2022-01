Polityk roku 2021. Aż 57 proc. ankietowanych nie było w stanie wskazać odpowiedniej osoby

Zobacz wideo Morawiecki broni Sasina i nawiązuje do piłkarskiej reprezentacji: Zabrakło jeszcze oskarżenia o porażkę ze Słowacją

Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS zapytało respondentów o to, komu ich zdaniem należy się miano polityka roku 2021. "Chodzi o człowieka, który najlepiej działał, zrobił najwięcej w interesie kraju, społeczeństwa, ludzi takich jak Pan(-i)" - czytamy na stronie cbos.pl.

Mateusz Morawiecki na czele rankingu polityk roku 2021 w kraju. Ale aż 57 proc. osób nie umiało zdecydować

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, respondenci sami wymieniali nazwiska kandydatów, którzy ich zdaniem zasługują na uznanie. W przypadku polskiej sceny politycznej aż 57 proc. badanych nie było jednak w stanie wskazać osoby, która ich zdaniem zasłużyłaby na tytuł polskiego polityka roku. 29 proc. z nich wskazało, że zadanie to jest zbyt trudne lub podając, że ich kompetencje są niewystarczające. 27 proc. ankietowanych uznało, że żaden ze znanych polityków nie zasłużył się wystarczająco, by uzyskać wskazany tytuł. 1 proc. badanych odmówił odpowiedzi, natomiast pozostali respondenci wymienili ponad 40 nazwisk, z których tylko sześciu uzyskało co najmniej 2 proc. głosów - czytamy.

I tak najwięcej, bo 10 proc. ankietowanych, za polityka roku 2021 uznało premiera Mateusza Morawieckiego. Drugie miejsce (8 proc.) uzyskał prezydent Andrzej Duda, natomiast około 4 proc. głosów otrzymali: prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski między 29 listopada a 12 grudnia 2021 r.

Rok temu, gdy CBOS pytał respondentów, kto ich zdaniem zasłużył na miano polityka roku 2020, problem z wyborem miało 54 proc. z nich, z czego 30 proc. wskazało, że zadanie to jest zbyt trudne lub uznając swoje własne kompetencje za niewystarczające, natomiast 24 proc. uznało, że nikt ze znanych im przedstawicieli sceny politycznej nie zasługuje na taki tytuł.

Najgorszy i najlepszy polityk 2021 roku - sondaż United Surveys dla WP

20 grudnia 2021 roku United Surveys przeprowadziło natomiast sondaż dla Wirtualnej Polski, w którym zapytało Polaków o to, kto ich zdaniem był najlepszym, a kto najgorszym politykiem ubiegłego roku. I tak najgorzej ocenianym liderem politycznym został Jarosław Kaczyński, którego wskazało 27,7 proc. badanych. Liderem politycznym, który według respondentów w 2021 roku poradził sobie najlepiej, został natomiast Mateusz Morawiecki, którego wskazało 26,5 proc. badanych.